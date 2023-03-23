Николас Холт хочет избавиться от вампира Николаса Кейджа в финальном трейлере «Ренфилда»

Комедийный хоррор от создателей «Лего Фильм: Бэтмен» и «Сообщества» выйдет на экраны в середине апреля.

Кинокомпания Universal Pictures выпустила финальный трейлер комедийного хоррора «Ренфилд». Центральные роли в фильме исполнили Николас Кейдж («Невыносимая тяжесть огромного таланта»), Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости») и Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

В центре сюжета — измученный юноша Ренфилд (Холт), служащий верным помощником графа Дракулы (Кейдж). Некогда герой получил от Властелина Тьмы бессмертие и сверхсилы в обмен на свою свободу и обязанность исполнять самые грязные поручения хозяина. Но со временем постоянные издевательства и манипуляции со стороны Дракулы полностью истощили его силы. Прожив 93 года под изнурительной властью вампира, Ренфилд встречает агрессивную регулировщицу дорожного движения Ребекку Куинси (Аквафина), которая покоряет сердце героя и побуждает его разорвать отношения с абьюзивным хозяином. Однако Дракула совершенно не намерен расставаться со своей собственностью без боя.

Режиссером картины выступил Крис МакКей, ранее работавший над мультфильмом «Лего Фильм: Бэтмен» и фантастическим боевиком «Война будущего». Сценарий был написан Райаном Ридли («Сообщество») на основе оригинальной истории Роберта Киркмана, являющегося автором культовых комиксов «Ходячие мертвецы» и «Непобедимый». Создатели «Ренфилда» позиционируют ленту как прямое продолжение классического фильма ужасов «Дракула» (1931) Тода Браунинга.

Премьера «Ренфилда» состоится 14 апреля.