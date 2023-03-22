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Киноафиша Новости Предстоящий комедийный хоррор «Ренфилд» будет сиквелом «Дракулы» 1931 года

Предстоящий комедийный хоррор «Ренфилд» будет сиквелом «Дракулы» 1931 года

22 марта 2023 16:34
Предстоящий комедийный хоррор «Ренфилд» будет сиквелом «Дракулы» 1931 года

Режиссер позиционирует свою картину прямым продолжением классического фильма с Белой Лугоши.

Режиссер комедийного хоррора «Ренфилд» Крис МакКей недавно поделился интересным размышлением по поводу своей картины. В свежем интервью порталу Collider постановщик заявил, что считает ленту с Николасом Кейджем и Николасом Холтом продолжением классического «Дракулы» 1931 года.

«Я продолжал твердить маркетологам, что в промокампании мы обязаны указать, что наше кино является единственным прямым сиквелом. Возможно, кто-то скажет, что сиквелом оригинала является «Дочь Дракулы» (1972), потому что она начинается сразу после событий фильма Тода Браунинга, но Бела Лугоши в ленте не участвует. Там совершенно другие персонажи. Это замечательное кино, оно в хорошем смысле дикое, но лично для меня именно наша лента является единственным подлинным продолжением истории Дракулы и Ренфилда. Лишь поэтому мне так хотелось, чтобы рекламщики использовали данный козырь в продвижении фильма. Еще можно сказать, что у нас получился самый длинный промежуток между выходом оригинала и сиквела».

Картина о токсичных взаимоотношениях короля вампиров и его прислужника выйдет в прокат спустя 93 года после оригинала. Как в дальнейшем подчеркнул режиссер, в этом плане его проект превосходит даже «Психо» (1960) Альфреда Хичкока и его продолжение, вышедшее спустя 23 года.

Премьера «Ренфилда» намечена на 14 апреля.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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