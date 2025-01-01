Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались

Помните «Семьянин» с Кейджем? А что если его сыграет Деревянко — сюжет новой комедии подозрительно похож на голливудский хит

Это вам не Заворотнюк: новая «Няня Оксана» больше не говорит «очуметь» и гадает на таро — первый трейлер сериала (видео)

Встретимся на Аляске: 5 фильмов об этом удивительном ледяном штате — от скрытого шедевра Нолана до вампирского хоррора (и совсем без политики)

«При СССР цензура отслеживала»: «Киноафиша» выяснила в Госдуме, запретят ли в России «Головоломку», «Аутсорс» и «Слово пацана»

Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

С «Бриллиантовой рукой» все ясно: взгляните на 5 других фильмов СССР и вспомните, играл ли там Никулин (тест)

Один из любимых сериалов Стивена Кинга написал он сам — посмотреть целиком можно всего за 4 часа

Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера

Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре