«Нормальный только я»: Рецензия Киноафиши

Директор детского лагеря Игорь заключает с мэром сделку, согласно которой они признают место отдыха аварийным и немедленно его сносят. Однако именно в это время в лагерь приезжает группа детей с ограниченными возможностями здоровья, что всерьез мешает корыстным планам героев. Игорь готов пойти на все, чтобы дети уехали домой, но те не намерены отказываться от своего права на отдых. Тогда директор принимает решение пригласить в лагерь подростков из неблагополучных семей, надеясь, что столь разные отряды не смогут ужиться в одном месте.

Для многих из нас детский лагерь – это неотъемлемая часть детства. Здесь происходят первые медленные танцы, робкие поцелуи и клятвы в вечной дружбе. Богданов, рассказывая историю в декорациях старого советского лагеря, словно бы перемещает нас во времени. Но, как ни странно, речь пойдет не столько о детстве или взрослении, сколько об острых проблемах современного общества. Котлеты в столовке и розыгрыши по ночам – лишь способ начать разговор о том, как окружающие относятся к людям с ограниченными возможностями.

Нормальный только я

Режиссер не занимает позицию морализаторства и не учит своих зрителей, как корректно следует называть такую группу детей, и уж тем более не делит поступки на черное и белое. Создав некий контраст из тех, у кого проблемы со здоровьем, и тех, у кого трудности в семье, противопоставление между ними начинает потихоньку стираться, и в конечном итоге остаются просто подростки, которым нравится гонять мяч, нарушать правила и учиться дружить друг с другом, несмотря на все различия. Любопытно, что скорее именно взрослые возводят стену между обычными детьми и теми, кто не вписывается в общепринятые рамки. Сами же герои относятся друг к другу с позиции равенства. Как сказала одна из девочек Катя: «Хватит нас делить».

По словам самого Богданова, он решил снять такую картину, потому что в нашей стране мало говорят об инклюзии, а люди, которые, например, имеют трудности в физическом развитии, словно бы остаются где-то за кулисами. Мы знаем, что они есть, но из-за стигматизации общество отказывается говорить на эту тему чересчур откровенно. В стране, где нет достаточно хороших условий для людей с инвалидностью, даже слабая попытка начать диалог кажется верным шагом в нужном направлении.

Нормальный только я

Несмотря на сложный вопрос касательно инклюзии, создатели проекта не демонстрируют на экране тяжелую социальную драму, а, напротив, показывают комедийную ленту, где нет места жалости и слезам. Благодаря такому языку фильм превращается в незатейливую и довольно очаровательную историю, без намека на что-то более серьезное. Нельзя не отметить, что в этом ключе картине порой сложно развиваться: многие интересные персонажи остаются за кадром, а мотивация остальных временами лишается смысла. Поскольку в центре повествования оказываются именно дети, сочувствовать взрослым становится довольно сложно, а сам Игорь между тем проходит путь к праведной жизни, но, увы, вместо постепенной и логичной трансформации зрителей ждет резкая смена парадигм.

С помощью универсальных инструментов Богданов создает кино для всей семьи, после просмотра которого остается ощущение спокойствия. Ведь в очередной раз в кино добро победило зло (коррупцию в России), а любовь и эмпатия оказались важнее денег.