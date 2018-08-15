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Звезды, 2018

2018 / Россия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Главный герой фильма – немолодой учитель русского языка, работающий в Узбекистане. Но он зарабатывает недостаточно для того, чтобы оплатить дорогостоящее лечение дочери. Чтобы получить нужную сумму, он решает отправиться в Москву. В столице Юрий остается без жилья и неожиданно оказывается в компании таких же брошенных мигрантов. Но для них он все равно чужак, поскольку родом из России. Герою предстоит пройти непростой путь, чтобы понять, какие ценности важны для него больше – долг отца или чистая совесть.

  • Это полнометражный дебют для режиссера Александра Новикова-Янгинова. Он признавался, что попал в проект по счастливой случайности. Однажды раздался звонок из продюсерского центра «ВГИК-Дебют», и ему предложили стать режиссером.
  • Сюжет основан на сценарии драматурга из Нижневартовска Алексея Житковского. Новиков-Янгинов прочитал его еще в 2011 году. Но при работе над проектом сценарий пришлось серьезно изменить. Сюжет был драматичным, а создателям хотелось добавить в него немного комедии.
  • Режиссеру сценарий понравился потому, что главный герой частично похож на него самого. Александр также является «русским узбеком». Он появился на свет в Ташкенте и через 24 года перебрался в Россию.

Главный герой родом из Узбекистана, русский по паспорту, отправляется на заработки в Москву, его дочери необходимо дорогостоящее лечение. В столице ставшей для него чужой родины учитель русского языка вынужден работать штукатуром, строителем и продавцом на рынке. В круговороте событий герой оказывается перед сложным выбором: предать свои ценности или спасти дочь, ценой собственных убеждений.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Александр Новиков-Янгинов
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Сейдулла Молдаханов
Сейдулла Молдаханов
Георгий Пицхелаури
Георгий Пицхелаури
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Все актеры и съемочная группа
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15 августа 2018 14:19
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