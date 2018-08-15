Звезды, 2018

Главный герой фильма – немолодой учитель русского языка, работающий в Узбекистане. Но он зарабатывает недостаточно для того, чтобы оплатить дорогостоящее лечение дочери. Чтобы получить нужную сумму, он решает отправиться в Москву. В столице Юрий остается без жилья и неожиданно оказывается в компании таких же брошенных мигрантов. Но для них он все равно чужак, поскольку родом из России. Герою предстоит пройти непростой путь, чтобы понять, какие ценности важны для него больше – долг отца или чистая совесть.