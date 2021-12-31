Всё хорошо, 2021

Девятилетний Гоша никогда не покидает больницу, потому что вирусы и микробы из внешнего мира для него смертельно опасны. К счастью с ним рядом Аня — его единственный друг и большая любовь. Под Новый год Аня покидает больницу, оставив Гоше лишь номер телефона, и тогда он решается на отчаянный поступок — отправиться во внешний мир и отыскать Аню в большой и суетной Москве. Но первым Гоша встречает Валеру автокурьера и своего будущего большого друга и соратника. Валера в этот вечер должен раздобыть крупную сумму денег, которую задолжал не самым приятным людям. Очень быстро эти двое поймут, что сама судьба свела их вместе, чтобы они смогли помочь друг другу. Так начинается одно из тех приключений, которые способны изменить жизнь и вернуть веру в чудеса.