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Постер фильма Всё хорошо
6.8
Киноафиша Фильмы Всё хорошо
6.8

Всё хорошо

, 2021
Vsyo khorosho
Россия / драма, комедия / 18+
Постер фильма Всё хорошо
6.8

О фильме

Девятилетний Гоша никогда не покидает больницу, потому что вирусы и микробы из внешнего мира для него смертельно опасны. К счастью с ним рядом Аня — его единственный друг и большая любовь. Под Новый год Аня покидает больницу, оставив Гоше лишь номер телефона, и тогда он решается на отчаянный поступок — отправиться во внешний мир и отыскать Аню в большой и суетной Москве. Но первым Гоша встречает Валеру автокурьера и своего будущего большого друга и соратника. Валера в этот вечер должен раздобыть крупную сумму денег, которую задолжал не самым приятным людям. Очень быстро эти двое поймут, что сама судьба свела их вместе, чтобы они смогли помочь друг другу. Так начинается одно из тех приключений, которые способны изменить жизнь и вернуть веру в чудеса.

В ролях

Егор Корешков
Егор Корешков
Valery
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Gosha's mother
Полина Гухман
Полина Гухман
Андрей Ильин
Андрей Ильин
Doctor
Дмитрий Колчин
Дмитрий Колчин
Владимир Гарцунов
Владимир Гарцунов
Romchik
Mike Malton
Gosha
Gayane Vardy
Nurse
Igor Yugai
Режиссер Елена Хазанова
Сценарист Елена Хазанова, Artyom Vitkin
Композитор Kevin Queille
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 31 декабря 2021

Где посмотреть фильм

START
Производство All Media, Революция Фильм
Другие названия
Vsyo khorosho, Vse Horosho (It's all good), Всё хорошо, Все хорошо

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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