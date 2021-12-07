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Директор детского лагеря Игорь заключает с мэром сделку, согласно которой они признают место отдыха аварийным и немедленно его сносят. Однако именно в это время в лагерь приезжает группа детей с ограниченными возможностями здоровья, что всерьез мешает корыстным планам героев. Игорь готов пойти на все, чтобы дети уехали домой, но те не намерены отказываться от своего права на отдых. Тогда директор принимает решение пригласить в лагерь подростков из неблагополучных семей, надеясь, что столь…