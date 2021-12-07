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Нормальный только я Нормальный только я
Киноафиша Фильмы Нормальный только я Отзывы о фильме «Нормальный только я»
Нормальный только я 2021 / Россия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Нормальный только я»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Директор детского лагеря Игорь заключает с мэром сделку, согласно которой они признают место отдыха аварийным и немедленно его сносят. Однако именно в это время в лагерь приезжает группа детей с ограниченными возможностями здоровья, что всерьез мешает корыстным планам героев. Игорь готов пойти на все, чтобы дети уехали домой, но те не намерены отказываться от своего права на отдых. Тогда директор принимает решение пригласить в лагерь подростков из неблагополучных семей, надеясь, что столь…

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Helixufa Helix 7 декабря 2021, 22:47
Оценка
Фильм «Нормальный только я» взбудоражил меня сегодня.
Этот фильм для семейного просмотра. Легкая, смешная, с черным юмором, ироничная, местами романтичная, а как же без этого, понравится не только детям, но и тем, кто сам когда-то отдыхал в пионерских лагерях.
Сюжет не избит и очень актуален. Жестокая реальность, увы🤷🏼‍♀️
Но… как обычно, во всех фильмах «наши победили» 😂😂😂
P.S. Всем приятного просмотра ✌🏻
7 декабря 2021, 22:47 Ответить
Елена Сычева 9 декабря 2021, 12:35
Оценка
Фильм понравился. Можно поздравить Антона Богданова с дебютом. Не будем сравнивать с большим кино, есть конечно над чем работать... Но мне, как человеку, который проводил летние каникулы в пионерском лагере, было безумно приятно окунуться в тот период. Фильм очень человечный. Можно от души посмеяться и немного поплакать. На время просмотра даже забылось это коронавирусное безумие. К концу фильма все дети стали просто родными.Жаль, что с прокатом как-то не очень... Этот фильм НАДО показывать детям, да и взрослым было бы неплохо посмотреть.
9 декабря 2021, 12:35 Ответить
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