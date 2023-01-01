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Город астероидов
Город астероидов, 2022: актеры и роли
Asteroid City
Город астероидов
2022 / США
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7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Город астероидов, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Марго Робби
Margot Robbie
Том Хэнкс
Tom Hanks
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
Брайан Крэнстон
Bryan Cranston
Билл Мюррей
Bill Murray
Руперт Френд
Rupert Friend
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Хоуп Дэвис
Hope Davis
Тони Револори
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