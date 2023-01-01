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Город астероидов Город астероидов
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Asteroid City Город астероидов 2022 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Город астероидов, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон Уэс Андерсон Wes Anderson
В ролях
Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber Брайан Крэнстон Брайан Крэнстон Bryan Cranston Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Руперт Френд Руперт Френд Rupert Friend Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Хоуп Дэвис Хоуп Дэвис Hope Davis Тони Револори Тони Револори Tony Revolori
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