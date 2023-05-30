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Город астероидов Город астероидов
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Asteroid City Город астероидов 2022 / США
8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Город астероидов»

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Артур 30 мая 2023, 16:42
Я его посмотрю только чтобы зафиксировать лично такое созвездие в касте фильма... Рассчитываю на занимательное зрелище и посмеяться)
30 мая 2023, 16:42 Ответить
Зоя 7 июня 2023, 09:08
Очень хочу его посмотреть, но когда и где вопрос открыт.. Его же вроде бы в России не будут показывать?
7 июня 2023, 09:08 Ответить
Елена 26 июня 2023, 23:44
Оценка
Обязательно пойду. Есть в его фильмах очарование. Больше всего нравится, что Уэс не вытягивает из зрителя по одному нервному волокну: как в русских сказках "долго ли коротко ли, а случилось то-то" - динамично, красиво, прекрасные актерские работы. Обожаю
26 июня 2023, 23:44 Ответить
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