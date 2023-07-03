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Киноафиша Новости Появилась дополнительная сцена с Биллом Мюрреем из фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Появилась дополнительная сцена с Биллом Мюрреем из фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

3 июля 2023 14:37
Появилась дополнительная сцена с Биллом Мюрреем из фильма Уэса Андерсона «Город астероидов»

Она представляет собой шуточный рекламный ролик, в котором актер играет исполнителя, вырезанного из картины.

Студия American Empirical Pictures Уэса Андерсона опубликовала вырезанную сцену из фильма «Город астероидов» с участием Билла Мюррея.

Изначально Мюррей должен был исполнить в фильме роль менеджера мотеля, но из-за заражения коронавирусом она досталась Стиву Кареллу. По признанию Андерсона, это был единственный способ совместить и без того напряженные графики главных звезд картины:

«Билл заразился коронавирусом в Ирландии. Это произошло за четыре дня до того, как он должен был выйти на работу. Во время производства нам постоянно приходилось решать головоломку по совмещению графиков актеров, поэтому мы не могли ждать. Нам невероятно повезло, что Стив Карелл согласился. Он идеален в этой роли».

Посмотреть ролик можно на сайте журнала The New Yorker.

Однако режиссер решил не оставлять Мюррея без роли, и придумал для него совершенно нового персонажа — руководителя оружейной компании Джока Ларкингса. По ходу действия герои фильма устраивают театральную постановку, которая необъяснимым образом срастается с реальными событиями картины. Поэтому на самом делю Мюррею досталась не одна, а сразу две роли — он также сыграл актера Тэба Уитни, играющего Джока Ларкингса.

Андерсону пришлось вырезать сцены с участием Ларкингса из ленты, однако он и Мюррей придумали необычную идею: записать небольшую сцену, в которой Мюррей играет Уитни, рассказывающего о том, что его персонажа вырезали из фильма. Режиссер не был уверен, как использовать данную сцену, поэтому попросту выпустил его в качестве дополнительного рекламного материала.

В 3,5-минутном ролике герой Мюррей обращается напрямую к зрителям, рассказывая им о готовящемся к выходу фильме «Город астероидов», и своих сожалениях о том, что сцены с его участием были вырезаны. Вместе с ним на экране появляется Джейсон Шварцман в образе актера Джонса Холла, играющего в «Городе астероидов» военного фотографа.

Фото: American Empirical Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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