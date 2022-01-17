«Трагедия Макбета»: Рецензия Киноафиши

Лорды Макбет (Дензел Вашингтон) и Банко (Берти Карвел), возвращаясь после успешной битвы, получают предсказание от трех ведьм. Первый, по их мнению, скоро станет таном кавдорским и даже королем Шотландии, а второй – предком династии королей. Очень быстро удивительное пророчество начинает сбываться. Макбет становится кавдорским таном вместо казненного предшественника. Но амбициозная жена Макбета (Фрэнсис МакДроманд) решает не просто следовать судьбе, а поторопить ее, убив короля.

История про Макбета даже в могучей библиографии главного английского автора остается одним из самых известных шедевров. История о том, как постепенно человек сам себя спускает в ад, является источником вдохновения для многих кинематографистов. Реалии трагедии переносили в Японию («Трон в крови» Куросавы), в гангстерскую Америку («Люди, достойные уважения» Уильяма Райли), шотландский престол даже становился постом главы закусочной («Скотланд, Пенсильвания» Билли Моррисетта). В сравнении с авангардными и необычными экранизациями, фильм Джоэла Коэна выглядит с виду вполне конвенционально: Джоэл Коэн (впервые он работает над картиной без брата Итана, который сосредоточился на работе в театре) сохраняет шекспировский текст, лишь иногда позволяя себя незначительные корректировки или перестановки. Универсальный шекспировский слог может быть одинаково органичен и в бурлескной трагикомедии (вспоминаем «Ромео+Джульетту») и в устах брутальных мужиков в разгрузке («Кориолан» Рэйфа Файнса), главное, умело чувствовать дух рассказываемой истории. С этим все в порядке.

Трагедия Макбета

Меньше всего «Макбет» похож на фильмы братьев Коэнов. Их картины – ненавязчиво глубокомысленные, остроумные и часто наполненные внезапным насилием, «Макбет» же, как и в литературном оригинале, – брутальная и бескомпромиссная драма про сильных и благородных людей, в силу своей человеческой природы творящих Зло. Не претендуя на размашистость и эпичность, как, например, Джастин Курзель в своей экранизации шекспировской трагедии, Джоэл Коэн подсвечивает мифологичность персонажей и универсальность их образов. Герои живут в лаконичных, но очень эффектных декорациях, подчеркивающих условность и театральность происходящего не в минус реалистичности. Задний план всегда в каком-то молочном тумане потому, что его и не требуется, все, что нужно зрителю, здесь: так камера Брюно Дельбоннеля то снимает окровавленные руки, которые не отмыть, то выразительные лица героев, то гуттаперчевые позы Кэтрин Хантер, сыгравшей всех трех ведьм, и не только их.

«Макбет» показывает, как легко можно переформатировать театр в кино, органично превратив в итоге оба во что-то третье. Коэн играет по правилам театральной условности, но обогащает сцену трехмерностью кино и возможностями современного монтажа. Очень часто Шекспира переводят на язык кино, и он легко поддается, но мало кто так педантичен и щепетилен в отношении материала.

Естественно, театр не живет без актеров. Второй план состоит из логичных в шекспировской постановке британских актеров, но на главный актерский дуэт Коэн берет американцев, и этот контрапункт идеально работает. Ни МакДорманд, ни тем более Вашингтон не похожи на средневековых шотландцев (хотя бог его знает, где Макбет себе жену взял), но это и не нужно, они и создают тот допустимый уровень условности, который превращает обычную историю в миф.

Трагедия Макбета

«Макбет» с 14 января доступен на платформе Apple TV+, и его определенно стоит посмотреть всем поклонникам и поклонницам Шекспира и вообще каждому, кто любит близкие к тексту экранизации классики.