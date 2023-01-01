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Трагедия Макбета
Трагедия Макбета, 2021: актеры и роли
The Tragedy of Macbeth
Трагедия Макбета
2021 / США
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7.2
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Трагедия Макбета, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Коэн
Joel Coen
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Гарри Меллинг
Harry Melling
Брайан Томпсон
Brian Thompson
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