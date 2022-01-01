Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Apple TV+

Стрим-сервис Apple TV+

О стрим-сервисе

Apple TV+ — американский сервис для распространения потокового видео. По подписке пользователи получают доступ к эксклюзивным фильмам и сериалам. Запуск платформы был анонсирован на осенней презентации Apple 2019 года. Главный плюс — доступность практически на всех устройствах компании. Это позволило запуститься сразу в 100 странах. Компания транслирует собственный контент, что помогает ей избежать проблем с международным лицензированием, как это случается у конкурентов.

На момент старта Apple заявляла о восьми оригинальных сериалах, которые будут изданы на платформе в первый год работы. Для их производства были приглашены известные сценаристы, режиссеры и актеры. На сервисе вышло несколько проектов, получивших общественное признание и положительные отклики зрителей: криминальная драма «Защищая Джейкоба», остросоциальное «Утреннее шоу» и комедия «Тед Лассо».

Покупатели новой техники Apple получают бесплатную годовую подписку на сервис. Для остальных пользователей стоимость составляет 199 рублей в месяц. Также сервис доступен в расширенной подписке Apple One, куда входят и другие продукты компании. Подписка открывает полный доступ к оригинальному контенту Apple TV+.

Возможность просматривать остальные фильмы и сериалы можно получить за отдельную плату, что не потребует подписки. Например, аренда недавнего кинохита «Джентльмены» обойдется в 199 рублей, а покупка — в 399. На платформе часто происходят распродажи.

Фильмы
Вражда
Вражда
биография, драма , США
0.0
Аргайл
Аргайл
боевик 2023, Великобритания
0.0
Удача
Удача
приключения, анимация, комедия 2022, Испания / США
0.0
В ритме ча-ча-ча
В ритме ча-ча-ча
комедия, драма 2022, США
0.0
Рэймонд и Рэй
драма 2022, США
0.0
Рождественская история
Рождественская история
комедия, семейный, мюзикл 2022, США
0.0
Небо повсюду
Небо повсюду
драма 2022, США
0.0
По наклонной
По наклонной
драма 2021, США
0.0
Все фильмы
Сериалы
Все совпадения случайны
драма , США
0.0
Досье преступника
криминал, триллер ,
0.0
Годзилла и Титаны
Годзилла и Титаны
боевик, фантастика , США
0.0
Спиди-гонщик
приключения, боевик , США
0.0
Угон
триллер , США
0.0
Последнее, что он сказал мне
драма , США
0.0
Большая сигара
драма, криминал , США
0.0
Белая тьма
драма, приключения, исторический , США
0.0
Все сериалы
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши