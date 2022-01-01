Стрим-сервис Apple TV+

Apple TV+ — американский сервис для распространения потокового видео. По подписке пользователи получают доступ к эксклюзивным фильмам и сериалам. Запуск платформы был анонсирован на осенней презентации Apple 2019 года. Главный плюс — доступность практически на всех устройствах компании. Это позволило запуститься сразу в 100 странах. Компания транслирует собственный контент, что помогает ей избежать проблем с международным лицензированием, как это случается у конкурентов.

На момент старта Apple заявляла о восьми оригинальных сериалах, которые будут изданы на платформе в первый год работы. Для их производства были приглашены известные сценаристы, режиссеры и актеры. На сервисе вышло несколько проектов, получивших общественное признание и положительные отклики зрителей: криминальная драма «Защищая Джейкоба», остросоциальное «Утреннее шоу» и комедия «Тед Лассо».

Покупатели новой техники Apple получают бесплатную годовую подписку на сервис. Для остальных пользователей стоимость составляет 199 рублей в месяц. Также сервис доступен в расширенной подписке Apple One, куда входят и другие продукты компании. Подписка открывает полный доступ к оригинальному контенту Apple TV+.

Возможность просматривать остальные фильмы и сериалы можно получить за отдельную плату, что не потребует подписки. Например, аренда недавнего кинохита «Джентльмены» обойдется в 199 рублей, а покупка — в 399. На платформе часто происходят распродажи.