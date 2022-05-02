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Отчаянные дольщики Отчаянные дольщики
Киноафиша Фильмы Отчаянные дольщики Отзывы о фильме «Отчаянные дольщики»
Отчаянные дольщики 2022 / Россия
5.1 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Отчаянные дольщики»

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gridneva2804 2 мая 2022, 17:40
Оценка
Ну так себе , глуповато всё, зато думать и вникать не нужно, смешно и не смешно
2 мая 2022, 17:40 Ответить
Виктор Таров 3 мая 2022, 18:08
Оценка
Фильм очень слабый. По всем параметрам должен быть смешным, но не смешной. Фигня полная
3 мая 2022, 18:08 Ответить
Мира Тишина 4 мая 2022, 02:11
Оценка
Самое смешное как всегда вложили в содержимое трейлера... По факту смотрели до конца и хотелось плакать больше чем смеяться. Давно замечаю тенденцию называть комедией тупейший юмор когда речь идёт о тяжёлой жизненной ситуации. Ну хоть писали бы уже чёрный юмор.
4 мая 2022, 02:11 Ответить
Валерий Закиров 4 мая 2022, 13:16
ПОЧЕМУ НЕ ЛЬЗЯ ПОКАЗАТЬ . НОРМАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ . В КИНОТЕАТРАХ ЦЕНТРЕ ГОРОДА. У НАС КАК ВСЕДА ВСЕ ЧЕРЕЗ.
4 мая 2022, 13:16 Ответить
Орехова Светлана 7 мая 2022, 22:21
Оценка
Комедия с адреналином
7 мая 2022, 22:21 Ответить
User 10 мая 2022, 01:52
Оценка
Ну тут классика Позднякова, друзья
В сюжете какой-то ужас, в персонажах ещё лучше 🤭
10 мая 2022, 01:52 Ответить
Виктор Крапивин 26 января 2023, 14:19
Оценка
Рекомендую. Не стандартная "черная комедия". Тарантино просто переплюнут. Не ходили на этот фильм в кинотеатр. Не хотелось совсем. Посмотрели дома ради интереса. И фильм ошеломил. Не ожидали такого фильма. Очень остроумно. Классно показаны типажи. Особенно здорово получилось с хитро-туповатой блогершей. Местами откровенно, буквально до шока показаны неприятные нюансы отношений.
26 января 2023, 14:19 Ответить
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