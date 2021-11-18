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Небо Небо
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Небо 2020 / Россия
8.4 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Небо»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Олег Сошников (Игорь Петренко) – подполковник военно-космических сил российской армии. Высокое звание настоящего русского офицера он получил, отслужив более 20 лет. На дворе середина 2010-х, Россия входит на территорию Сирию, чтобы помочь президенту республики Башару Асаду удержать власть и отразить нападения террористов. Отряд летчиков во главе с Олегом отправляется на войну. Вместе с ним в команде служит капитан Муравьев (Иван Батарев). У офицеров кардинально разные характеры, но с…

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znikitazaisev 18 ноября 2021, 20:16
Оценка
Отличный фильм, настоятельно рекомендую!\nПорадовала и сюжет, и игра актёров, и общая атмосфера фильма
18 ноября 2021, 20:16 Ответить
alkart 19 ноября 2021, 13:30
Оценка
Посыл хороший, но затянуто, подача обрывиста и полеты в основе-комп.графика. Много надуманного и нестыковок.\nВ целом 4 от меня с натяжкой...
19 ноября 2021, 13:30 Ответить
kamchatkaperm 20 ноября 2021, 13:17
Оценка
Актеры приятные, фильм получился сердечный и позитивный, рекомендуется всем!!!(без пафоса) приготовьте платки..слезы приветствуются
20 ноября 2021, 13:17 Ответить
Инна Снеговская 20 ноября 2021, 16:02
Оценка
Очень понравился! Полная передача атмосферы, событий! Игра актеров 5+, как ни пыталась, не смогла удержаться от слез. Пробрало до души! Рекомендую посмотреть всем!!!
20 ноября 2021, 16:02 Ответить
Дмитрий Ефимов 20 ноября 2021, 17:13
Оценка
Фильм: крепкий сценарий, отличная игра актеров, хорошая графика. Это не блокбастер. Это фильм о любви, долге перед Отечеством, семьях военных. Таких фильмов у нас давно не было. Рекомендую.
20 ноября 2021, 17:13 Ответить
Дмитрий Ефимов 20 ноября 2021, 17:14
Оценка
Рекомендую
20 ноября 2021, 17:14 Ответить
Ольга Султанова 20 ноября 2021, 23:54
Очень хороший фильм. Прослезилась. Не выдержала. В конце все опладировали. Советую
20 ноября 2021, 23:54 Ответить
Владимир Самойленко 21 ноября 2021, 15:45
Оценка
Тысяча из ста. Наше кино не безнадежно.
21 ноября 2021, 15:45 Ответить
Ольга Егорова (Попова) 21 ноября 2021, 17:23
Оценка
Отличный фильм! На одном дыхании смотрели🎥🎬👏
21 ноября 2021, 17:23 Ответить
Наталия Петряшова 21 ноября 2021, 20:14
Оценка
Рекомендую, однозначно, к просмотру..... Эмоции переполняют... Я всегда гордилась нашей армией-Советской, Российской, её боевым духом, служением Отечеству, высокой подготовкой, дружбой, умением подставить плечо другу в трудную минуту, прийти на помощь... Все это знаю непонаслышке.... Мой ПАПА-ПОЛКОВНИК ПВО(давно на пенсии),поэтому офицеры для меня всегда были эталон настоящих мужчин! Фильм основан на реальных событиях..... Да, я-не толерантна.....и не испытываю уважения к людям Средней Азии и подобным им. Они приезжают к на в страну учиться, жить, работать, а потом они убивают наших соотечественников, находясь в своих странах. В зале не было ни одного Джамшуд, ни одного Равшана, как и на просмотре, в свое время, фильма КАНДАГАР. Друзья! Идите и смотрите этот потрясающий фильм, который пробирает до мурашек, до слез. Я испытывала такую гордость за наших офицеров при просмотре этого фильма,которые ценой своей жизни, спасают жизни другим людям. Огромное спасибо всем создателям этого фильма.
21 ноября 2021, 20:14 Ответить
Елена Петрова 22 ноября 2021, 13:42
Оценка
Фильм получился Настоящий! Искрений!!! Оставляет глубокое впечатление! Спасибо всей съёмочной команде за масштабную, героическую кинокартину!!!! «Небо» о настоящих героях нашей Родины!!!! Фильм пробирает до мурашек!!! Оставляет глубокое впечатление!!! Такие фильмы нужны и важны!!! Такое «Небо» должен увидеть каждый!!!
22 ноября 2021, 13:42 Ответить
Comon 23 ноября 2021, 00:05
Оценка
Крутейший фильм, пробирает, достойный продолжатель фильмов В зоне особого внимания и Ответный ход. То, что мы - можем, это давно известно, так надо набирать обороты!!! 👍
23 ноября 2021, 00:05 Ответить
vitaliy.klimov.1989 23 ноября 2021, 01:54
Оценка
Фильм Мегасильный !💪 Всё что на реалтных событиях всегда интересно смотреть . Сняли про липецкого героя .
23 ноября 2021, 01:54 Ответить
vas.elena241 26 ноября 2021, 01:25
Оценка
Фильм хороший , актеры играют прекрасно , правда не понравились некоторые штампы и герой в молодости выглядит неправдоподобно романтичным и неживым каким-то. Но в целом , фильм достойный и тема правильная .
26 ноября 2021, 01:25 Ответить
Марина Койнаш 29 ноября 2021, 16:47
Оценка
Это самый лучший фильм , за последнее время. Фильм про настоящих МУЖЧИН И ОФИЦЕРОВ. На примере этого сюжета надо воспитывать своих детей будущее поколение. Рекомендую всем с семьями посмотреть.
29 ноября 2021, 16:47 Ответить
alkart 30 ноября 2021, 12:52
Оценка
Сам участник событий. Правда немного искажена, комп.графика, так смотрибельнее для простого обывателя. Фильм установлен обязательным к просмотру военнослужащими и включён в перечень.\nОлег Пешков - Герой! Ждём фильм про Романа Филипова (\"...это вам за пацанов!\")
30 ноября 2021, 12:52 Ответить
User 30 ноября 2021, 15:25
Оценка
Фильм очень понравился! Получила эстетическое удовольствие, переполняет гордость за наших ребят! Нет ни секунды, потраченной зря, при просмотре фильма!
30 ноября 2021, 15:25 Ответить
morning666 30 ноября 2021, 17:51
Оценка
Отличный фильм! Радует, что в российском кинематографе наконец сменилась тенденция и вместо унылого антироссийского, антисоветского де..ьма появились фильмы о героях, патриотизме. А то где-то 5-7 лет назад весь российский кинематограф был завален алкоголиками, трусоватыми комиссарами, вороватыми офицерами загранотрядами и кроме рвотного рефлекса ничего не вызывал! Рекомендую к просмотру!
30 ноября 2021, 17:51 Ответить
Оксана Захарова 1 декабря 2021, 11:16
в ответ на сообщение Наталия Петряшова от 21 ноября 2021, 20:14
Оценка
Наталия, подписываюсь под каждым Вашим словом! Браво! Фильм очень достойный, смотрится на одном дыхании и никого не оставляет равнодушным. Со времен "Офицеров" и "В бой идут одни старики" это лучший фильм!
1 декабря 2021, 11:16 Ответить
g-s-v 1 декабря 2021, 19:02
Оценка
Супер! Не ожидал!
1 декабря 2021, 19:02 Ответить
Виктор Куликов 2 декабря 2021, 02:20
Оценка
Все положительные отзывы от ботов. К синематогрофу данная поделка отношения не имеет. Все очень примитивно, предсказуемо и уныло.
2 декабря 2021, 02:20 Ответить
gubinandrej147 7 декабря 2021, 21:40
Оценка
Рекомендую!мне понравился !
7 декабря 2021, 21:40 Ответить
samnsk0610 11 декабря 2021, 11:06
Оценка
Отличный фильм
11 декабря 2021, 11:06 Ответить
Лика 25 июня 2022, 19:55
Оценка
Кино без души.....с душком. Ставка на комп. мультик, да и он слабоват. Поставить этой посредственности пять звезд могут только боты, ну или те кто слаще редьки в жизни ничего не видел.
25 июня 2022, 19:55 Ответить
Виктор Крапивин 27 февраля 2023, 15:33
Оценка
Отличный фильм! Не к чему придраться. Игра актеров, сюжет, постановка, все на 5 звезд. Конечно не понравится любителям Голливуда. У них как всегда одно мнение: "наши снимать не умеют". А ведь это совсем не так. Ну каждому свое, как говорится.
27 февраля 2023, 15:33 Ответить
Maryka 17 июня 2023, 17:41
Оценка
Достойный фильм с захватывающим сюжетом и актерским составом. Душе раздерающая история о героизме, силе духа и мужестве, фильм держал в напряжении от начала и до самой развязки. Экшен сцены сделаны довольно на неплохом уровне, а режиссерская и операторская работы совместно с актёрской игрой несомненно достойны похвалы.
17 июня 2023, 17:41 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июня 2023, 19:10
в ответ на сообщение Maryka от 17 июня 2023, 17:41
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
17 июня 2023, 19:10 Ответить
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