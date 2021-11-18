Олег Сошников (Игорь Петренко) – подполковник военно-космических сил российской армии. Высокое звание настоящего русского офицера он получил, отслужив более 20 лет. На дворе середина 2010-х, Россия входит на территорию Сирию, чтобы помочь президенту республики Башару Асаду удержать власть и отразить нападения террористов. Отряд летчиков во главе с Олегом отправляется на войну. Вместе с ним в команде служит капитан Муравьев (Иван Батарев). У офицеров кардинально разные характеры, но с…
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