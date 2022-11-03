Повелитель теней, 2022

Ночной сторож Ан бродит по коридорам заброшенной больницы и наблюдает за живущими там скваттерами. Вскоре он осознает, что те являются жертвами культа и похищают детей для ритуальных целей. Он пытается остановить сектантов, но терпит поражение и чуть не погибает. Тогда Ан, не готовый сдаться, заключает фаустовскую сделку с богом смерти Хануманом, получает неограниченные способности и силу, но каждый раз, когда он использует эту силу, он должен отдавать часть своей души. За дело о расправе над сектантами берется детектив Рассел, он пытается распутать этот клубок таинственных событий.
|3 ноября 2022
|Малайзия
|27 марта 2023
|Южная Корея
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