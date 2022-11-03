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Постер фильма Повелитель теней
3.8
Киноафиша Фильмы Повелитель теней
3.8

Повелитель теней

, 2022
Shadow Master
США / боевик / 18+
Постер фильма Повелитель теней
3.8

О фильме

Ночной сторож Ан бродит по коридорам заброшенной больницы и наблюдает за живущими там скваттерами. Вскоре он осознает, что те являются жертвами культа и похищают детей для ритуальных целей. Он пытается остановить сектантов, но терпит поражение и чуть не погибает. Тогда Ан, не готовый сдаться, заключает фаустовскую сделку с богом смерти Хануманом, получает неограниченные способности и силу, но каждый раз, когда он использует эту силу, он должен отдавать часть своей души. За дело о расправе над сектантами берется детектив Рассел, он пытается распутать этот клубок таинственных событий.

В ролях

Дайра Сао
An Voaen
Крэйг ЭнДжи
Boon-Nam
Лэйтон Мэтьюз
Detective Russells
Лусиана Фолхебер
Janett
Тео Пирри
Тео Пирри
Брайан Лэ
Брайан Лэ
Samael
Анна Харр
Анна Харр
Dewitt
Eric Gay Jr.
Benison
Morgan M. Younge
Charlotte
Dylan Walton
Dylan
Dezzaray Stephens
The Oracle
Режиссер Тео Пирри
Сценарист Тео Пирри
Композитор Скотт Глазгоу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 ноября 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Малайзия
27 марта 2023 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $1 266
Производство Rock Solid Productions I, Compound B, White Snake Golden Dragon
Другие названия
Shadow Master, A sötétség istene, Hanuman, Hanuman Shadow Master, O Mestre das Sombras, Răzbunare din umbră, Володар тіней, Повелитель теней, Hanuman: Shadow Master, ارباب سایه

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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