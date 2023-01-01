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Повелитель теней Повелитель теней
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Shadow Master

Повелитель теней, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Ночной сторож Ан бродит по коридорам заброшенной больницы и наблюдает за живущими там скваттерами. Вскоре он осознает, что те являются жертвами культа и похищают детей для ритуальных целей. Он пытается остановить сектантов, но терпит поражение и чуть не погибает. Тогда Ан, не готовый сдаться, заключает фаустовскую сделку с богом смерти Хануманом, получает неограниченные способности и силу, но каждый раз, когда он использует эту силу, он должен отдавать часть своей души. За дело о расправе над сектантами берется детектив Рассел, он пытается распутать этот клубок таинственных событий.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Тео Пирри
Тео Пирри
В ролях
Дайра Сао
Крэйг ЭнДжи
Лэйтон Мэтьюз
Пирри Реджинальд Тео
Лусиана Фолхебер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Повелитель теней 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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