Илья Носков появился на свет 21 июля 1977 года в советской Украине. Маленький Илья рос активным и бойким подростком. Он увлекался танцами, играл на пианино, посещал драмкружок, но до окончания школы не знал, с каким из занятий свяжет свою жизнь в дальнейшем. В 1992 году он отправился в гости к старшему брату Андрею, который учился в питерском театральном институте. Северная столица покорила 15-летнего Носкова. Чтобы переехать в город на Неве, Илья решил пойти по стопам брата. Но сначала ему пришлось окончить школу в Ленинграде, параллельно работая грузчиком, расклейщиком объявлений и разносчиком почты, после чего он поступил в ЛГИТМиК.

В 1997 году, получив диплом, Илья попал в Александринский театр, где проработал целых 10 лет. Но его звали и в другие театры, где молодой актер тоже периодически появлялся на сцене. Это были Молодежный театр на Фонтанке и театр «Особняк». А с 2002 года актера увлек мир кинематографа. Его карьера на экране началась сразу с главной роли в полнометражном фильме «Азазель» по книге Бориса Акунина. Многие считают самой успешной киноработой Носкова роль в «Женском докторе».

В 2001 году актер познакомился со своей будущей женой Полиной. Теперь пара воспитывает двоих детей. У актера есть необычное увлечение: он собирает редкие чемоданы, которых его коллекция насчитывает уже десятки, а первый древний саквояж Илье достался в подарок от брата.