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Илья Носков

Илья Носков
Илья Носков
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Дата рождения
21 июля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Новая Каховка, СССР (Украина)
Рост
190 см
Биография Ильи Носкова

Илья Носков появился на свет 21 июля 1977 года в советской Украине. Маленький Илья рос активным и бойким подростком. Он увлекался танцами, играл на пианино, посещал драмкружок, но до окончания школы не знал, с каким из занятий свяжет свою жизнь в дальнейшем. В 1992 году он отправился в гости к старшему брату Андрею, который учился в питерском театральном институте. Северная столица покорила 15-летнего Носкова. Чтобы переехать в город на Неве, Илья решил пойти по стопам брата. Но сначала ему пришлось окончить школу в Ленинграде, параллельно работая грузчиком, расклейщиком объявлений и разносчиком почты, после чего он поступил в ЛГИТМиК. 

В 1997 году, получив диплом, Илья попал в Александринский театр, где проработал целых 10 лет. Но его звали и в другие театры, где молодой актер тоже периодически появлялся на сцене. Это были Молодежный театр на Фонтанке и театр «Особняк». А с 2002 года актера увлек мир кинематографа. Его карьера на экране началась сразу с главной роли в полнометражном фильме «Азазель» по книге Бориса Акунина.  Многие считают самой успешной киноработой Носкова роль в «Женском докторе».

В 2001 году актер познакомился со своей будущей женой Полиной. Теперь пара воспитывает двоих детей. У актера есть необычное увлечение: он собирает редкие чемоданы, которых его коллекция насчитывает уже десятки, а первый древний саквояж Илье достался в подарок от брата.

Интересные факты о Илье Носкове
  • Илья с двумя школьными приятелями часто хулиганили. Однажды они начали петь песню прямо во время занятия, а в другой день появились на уроке в странных костюмах, мало напоминающих школьную форму;
  • Илья шутит, что стал актером из вспыхнувшей в юные годы любви к Санкт-Петербургу. Когда он поступал в театральный, у него еще не было школьного аттестата;
  • В 2004 году режиссер Андрей Дежонов предложил им с братом сыграть в спектакле «Путешествие» по фантастической книге Станислава Лема. Братья, которые не были даже двойняшками, играли одного и того же персонажа, который по сюжету «раздвоился». Семейный тандем перерос в театральное товарищество «Носковы и компания».
Фильмография Ильи Носкова
Свингеры
Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.0
Небо
Небо
военный, драма 2020, Россия
8.0
Русское краткое. Выпуск 1
Русское краткое. Выпуск 1
короткометражный 2018, Россия
5.0
Сводные сестры
Сводные сестры
мелодрама 2016, Россия
5.0
Контрибуция
Контрибуция
исторический, детектив 2016, Россия
7.0
Забудь меня, мама!
Забудь меня, мама!
мелодрама 2016, Россия
6.0
О чем молчат французы
О чем молчат французы
триллер, исторический, комедия 2016, Россия
0.0
Красотка
Красотка
комедия, мелодрама 2012, Россия
6.0
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Вышел трейлер российской новогодней комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пегов Премьера фильма запланирована на 25 ноября.
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1 сентября 2021 14:33
Стартовали съемки фильма «Небо» о летчике-герое Олеге Пешкове Фильм будет посвящен памяти Героя России. 
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1 февраля 2021 10:42
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