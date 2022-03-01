Барби Феррейра – американская актриса и модель, родилась 14 декабря 1996 года. Детство провела в Нью-Джерси с мамой, тетей и бабушкой. Индустрия красоты притягивала Барби с самого детства, но, как она сама признавалась, испытывала сомнения по поводу своего телосложения и модельной карьеры.

В 16 лет она отправила свои снимки в American Apparel, на следующий день ее пригласили в студию. За пару лет она стала известной plus-size моделью и засветилась в каталогах известных брендов: Adidas, Asos, Forever 21. Её неотретушированные фотографии со съемок коллекции нижнего белья Aerie стали вирусными.

В 2016 году она снялась в 10-серийном проекте «How to Behave» про этикет. В нем поднимались вопросы, затрагивающие темы денег, секса, внешности, принятия своего «я». За эту роль журнал «Time» признал ее одной из самых влиятельных девушек-подростков.

В журнале «Teen Vogue» она снималась для видеопроекта, в котором познакомила аудиторию со своим видением бодипозитива, проблемах и непонимании. Эту работу оценили тысячи подростков.

Роль в отмеченном критиками сериале «Эйфория», принесла ей успех. Барби говорила, что это серьезный опыт и ей до сих пор неловко смотреть его с друзьями из-за интимных сцен с ее участием.