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Барби Феррейра

Barbie Ferreira
Барби Феррейра
Барби Феррейра Barbie Ferreira
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Дата рождения
14 декабря 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
173 см
Биография Барби Феррейры

Барби Феррейра – американская актриса и модель, родилась 14 декабря 1996 года. Детство провела в Нью-Джерси с мамой, тетей и бабушкой. Индустрия красоты притягивала Барби с самого детства, но, как она сама признавалась, испытывала сомнения по поводу своего телосложения и модельной карьеры.

В 16 лет она отправила свои снимки в American Apparel, на следующий день ее пригласили в студию. За пару лет она стала известной plus-size моделью и засветилась в каталогах известных брендов: Adidas, Asos, Forever 21. Её неотретушированные фотографии со съемок коллекции нижнего белья Aerie стали вирусными.

В 2016 году она снялась в 10-серийном проекте «How to Behave» про этикет. В нем поднимались вопросы, затрагивающие темы денег, секса, внешности, принятия своего «я». За эту роль журнал «Time» признал ее одной из самых влиятельных девушек-подростков.

В журнале «Teen Vogue» она снималась для видеопроекта, в котором познакомила аудиторию со своим видением бодипозитива, проблемах и непонимании. Эту работу оценили тысячи подростков.

Роль в отмеченном критиками сериале «Эйфория», принесла ей успех. Барби говорила, что это серьезный опыт и ей до сих пор неловко смотреть его с друзьями из-за интимных сцен с ее участием.

Интересные факты о Барби Феррейре
  • В ноябре 2020 года появилась на обложке американского «Cosmopolitan», в котором дала большое интервью о бодипозитиве и принятии себя;
  • Она пробовала себя в режиссуре: сняла клип на сингл американо-марокканской певицы Dounia;
  • В Instagram у нее больше 2,5 млн подписчиков, ее аккаунт являлся одним из самых быстрорастущих в США;
  • Также у актрисы раскрученный канал на YouTube, на котором она делится советами по мейкапу;
  • Свой первый контракт с модельным агентством Wilhelmina International подписала в 2015 году;
  • Родственники по материнской линии приехали в Америку из Бразилии в начале 1990-х;
  • Гордится своей мамой и называет ее своим кумиром. Та переехала из Бразилии за пару лет до рождения Барби и начинала все с нуля.
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