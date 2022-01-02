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Три богатыря и Конь на троне Три богатыря и Конь на троне
Киноафиша Фильмы Три богатыря и Конь на троне Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Конь на троне»
Три богатыря и Конь на троне 2021 / Россия
6.5 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Три богатыря и Конь на троне»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Конь Юлий, главный магнит для проблем всех мастей и масштабов, оказывается в очередной передряге в новой главе франшизы о трех богатырях. Блуждая по лесам святой Руси вместе с Князем Киевским, он прикасается к заколдованному цветку, и волею магии (у которой, в лучших традициях жанра, есть цена), горе-животное и царская особа… меняются телами. В это же время в Киев приезжают французы, в делегации которых главный дворянин питает нежные чувства к русской красавице. Тем временем…

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Kodak Express 2 января 2022, 14:10
Оценка
Сразу хочу сказать, что не исключаю технической ошибки, при показе мультфильма в кинотеатре, но если всё же техника была исправна, то оценку мульт получил заслуженную… Полное отсутствие музыкального сопровождения фильма (от слова «совсем»). НИ ОДНОЙ НОТКИ!!! Сухая озвучка и более ничего. Вспоминается музыка “занесло меня куда то» в серии, где князь проиграл город дереву, когда песня ещё неделю не выходила из головы - и здесь…. Урывки фраз, сказанных не в попад. Разочарование. Более ни одной эмоции от просмотра. Сюжет затянут. Скукота. Неуместные шутки. Видимо у «Мельницы» принцип «Чем хуже - тем лучше!» Деньги потрачены зря.
2 января 2022, 14:10 Ответить
glebgryadkin 2 января 2022, 20:08
Оценка
Унылое разочарование.
2 января 2022, 20:08 Ответить
Щетинина Наталья 4 января 2022, 15:25
Оценка
Очень люблю этот фильм. Каждый новый год смотрю с большим удовольствием!!! Спасибо огромное!!!
4 января 2022, 15:25 Ответить
ruslanminikaev106 5 января 2022, 15:06
Оценка
0/10
5 января 2022, 15:06 Ответить
ElizavetaPersonal 5 января 2022, 16:36
Оценка
Хватит уже 🤦🏼‍♀️ кто на это ходит
5 января 2022, 16:36 Ответить
olgasanaeva937 7 января 2022, 20:46
Оценка
Классный мульт!!! Очень смешной, позитивный, современный!
7 января 2022, 20:46 Ответить
kravchenkogali 12 января 2022, 23:03
Оценка
Решили пойти семьёй. Но мультфильм ОЧЕНЬ разочаровал!!! Скучный, шутки совсем не смешные! Даже хотели уйти, но досмотрели, в надежде, что дальше будет лучше! Зря деньги потратили!!!
12 января 2022, 23:03 Ответить
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