Наша рецензия

Конь Юлий, главный магнит для проблем всех мастей и масштабов, оказывается в очередной передряге в новой главе франшизы о трех богатырях. Блуждая по лесам святой Руси вместе с Князем Киевским, он прикасается к заколдованному цветку, и волею магии (у которой, в лучших традициях жанра, есть цена), горе-животное и царская особа… меняются телами. В это же время в Киев приезжают французы, в делегации которых главный дворянин питает нежные чувства к русской красавице. Тем временем…