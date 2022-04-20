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Затерянный город Затерянный город
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The Lost City Затерянный город 2022 / США
7.1 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Затерянный город»

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eaduka 20 апреля 2022, 10:12
Оценка
Мощный фильм!!🔥
20 апреля 2022, 10:12 Ответить
babochka-neon 2 августа 2022, 14:03
Фильм просто ужасный! Тупой американский юмор!! Не рекомендую, зря потеряны деньги и время!
2 августа 2022, 14:03 Ответить
Comon 24 августа 2022, 20:42
Оценка
Фильмец проходной конечно, но ради неожиданного камео Брэда Питта можно и посмотреть
24 августа 2022, 20:42 Ответить
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