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Аарон Ни

Aaron Nee
Аарон Ни
Аарон Ни Aaron Nee
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Карьера
Режиссер
Биография Аарон Ни

Фильмография Аарон Ни
Затерянный город
Затерянный город
боевик, мелодрама, комедия 2022, США
7.0
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
0.0
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Ченнинг Татум и Брэд Питт спасают Сандру Буллок в новом тизере приключенческой комедии «Затерянный город» Также появился свежий постер.
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11 февраля 2022 10:54
Звезда «Вестсайдской истории» Кайл Аллен получил роль Хи-Мена в игровой адаптации «Властелинов вселенной» Проект перешел от Sony на сервис Netflix.
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31 января 2022 13:19
Приключенческий ромком «Затерянный город» выйдет в России на две недели позже, чем планировалось В фильме сыграли Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф и Брэд Питт.
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19 января 2022 12:10
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