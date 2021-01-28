Дать дуба в округе Юба, 2021

Сью уличает своего мужа в измене, но вместо долгих и мучительных выяснений отношений мужчина неожиданно умирает от сердечного приступа. Героиня хоронит своего неверного супруга, но решает пока сохранить его смерть в секрете. Теперь все в округе думают, что муж их соседки пропал без вести, а Сью, обыкновенная женщина из пригорода, становится настоящей местной знаменитостью. Она быстро уходит с головой в новообретенную и манящую славу и пытается как можно дольше скрывать правду от любопытных людей. Героине приходится врать и своей сводной сестре, и телеведущей новостного канала, которая отчаянно нуждается в подобных историях, и жестокой местной женщине-полицейскому. Кроме всего прочего, брат погибшего быстро начинает подозревать, что здесь что-то не так, и теперь намерен собственными методами раскрыть всю правду о внезапном исчезновении родственника.

Пользуясь новой популярностью, Сью отправляется на общегородские поиски в округе Юба, чтобы вместе со всеми отыскать своего мужа. Героиня пытается создать себе другой образ, а ее мир переворачивается с ног на голову: на каждом шагу ее поджидают неловкие и смешные обстоятельства. Она наконец вышла из тени своего спутника, который никогда не мог оценить ее по достоинству, и хочет впервые в жизни насладиться вкусом славы и всеобщего внимания. Однако, как и предполагалось, так не может продолжаться слишком долго, и Сью необходимо будет выкручиваться из сложившейся запутанной ситуации, которую она сама создала.