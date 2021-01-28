Дать дуба в округе Юба, 2021

Сью уличает своего мужа в измене, но вместо долгих и мучительных выяснений отношений мужчина неожиданно умирает от сердечного приступа. Героиня хоронит своего неверного супруга, но решает пока сохранить его смерть в секрете. Теперь все в округе думают, что муж их соседки пропал без вести, а Сью, обыкновенная женщина из пригорода, становится настоящей местной знаменитостью. Она быстро уходит с головой в новообретенную и манящую славу и пытается как можно дольше скрывать правду от любопытных людей. Героине приходится врать и своей сводной сестре, и телеведущей новостного канала, которая отчаянно нуждается в подобных историях, и жестокой местной женщине-полицейскому. Кроме всего прочего, брат погибшего быстро начинает подозревать, что здесь что-то не так, и теперь намерен собственными методами раскрыть всю правду о внезапном исчезновении родственника.
Пользуясь новой популярностью, Сью отправляется на общегородские поиски в округе Юба, чтобы вместе со всеми отыскать своего мужа. Героиня пытается создать себе другой образ, а ее мир переворачивается с ног на голову: на каждом шагу ее поджидают неловкие и смешные обстоятельства. Она наконец вышла из тени своего спутника, который никогда не мог оценить ее по достоинству, и хочет впервые в жизни насладиться вкусом славы и всеобщего внимания. Однако, как и предполагалось, так не может продолжаться слишком долго, и Сью необходимо будет выкручиваться из сложившейся запутанной ситуации, которую она сама создала.
Режиссером картины «Дать дуба в округе Юба» выступил Тейт Тейлор. Он наиболее известен такими картинами, как «Прислуга», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Девушка в поезде».
Изначально на роль сводной сестры главной героини была выбрана актриса Лора Дерн («Большая маленькая ложь», «Синий бархат»), но в итоге ее сыграла Мила Кунис («Черный лебедь», «Секс по дружбе», «Очень плохие мамочки»).
В фильме также снялись Эллисон Дженни («Удар молнии», «Тоня против всех»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Тайны и ложь»), Аквафина («Прощание»), Эллен Баркин («Вне закона», «Море любви»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада», «Это мы»).
Последняя ночь съемок проходила в спешке: нужно было успеть до прибытия тропического шторма Барри.
Съемки фильма проходили летом 2019 года в городе Натчез. Режиссер выбрал это место для представления округа Юба из-за своей большой любви к данному городу и его жителям.
Эллисон Дженни до этого уже снималась в фильмах Тейта Тейлора: в картинах «Прислуга», «Девушка в поезде» и «Ма», в котором также сыграла Джульетт Льюис.
Эллен Баркин и Эллисон Дженни более двадцати лет назад вместе снялись в фильме «Убийственные красотки».
Эллисон Дженни и Ванда Сайкс также вместе озвучивали персонажей мультфильма «Лесная братва».
Джимми Симпсон и Мила Кунис оба снимались в «Безумном свидании».
Одним из продюсеров фильма является известный актер Джейк Джилленхол.
Осенью 2020 года кинокомпания American International Pictures купила права на распространение проекта «Дать дуба в округе Юба».
Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только «скелет в шкафу» Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошным копам. Но раз вкусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопониманий и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого.