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Дать дуба в округе Юба Дать дуба в округе Юба
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Дать дуба в округе Юба, 2021

2021 / США / Великобритания
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Криминальная комедия о хитрой вдове с Милой Кунис
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Сью уличает своего мужа в измене, но вместо долгих и мучительных выяснений отношений мужчина неожиданно умирает от сердечного приступа. Героиня хоронит своего неверного супруга, но решает пока сохранить его смерть в секрете. Теперь все в округе думают, что муж их соседки пропал без вести, а Сью, обыкновенная женщина из пригорода, становится настоящей местной знаменитостью. Она быстро уходит с головой в новообретенную и манящую славу и пытается как можно дольше скрывать правду от любопытных людей. Героине приходится врать и своей сводной сестре, и телеведущей новостного канала, которая отчаянно нуждается в подобных историях, и жестокой местной женщине-полицейскому. Кроме всего прочего, брат погибшего быстро начинает подозревать, что здесь что-то не так, и теперь намерен собственными методами раскрыть всю правду о внезапном исчезновении родственника.

Пользуясь новой популярностью, Сью отправляется на общегородские поиски в округе Юба, чтобы вместе со всеми отыскать своего мужа. Героиня пытается создать себе другой образ, а ее мир переворачивается с ног на голову: на каждом шагу ее поджидают неловкие и смешные обстоятельства. Она наконец вышла из тени своего спутника, который никогда не мог оценить ее по достоинству, и хочет впервые в жизни насладиться вкусом славы и всеобщего внимания. Однако, как и предполагалось, так не может продолжаться слишком долго, и Сью необходимо будет выкручиваться из сложившейся запутанной ситуации, которую она сама создала.

 

Режиссером картины «Дать дуба в округе Юба» выступил Тейт Тейлор. Он наиболее известен такими картинами, как «Прислуга», «Джеймс Браун: Путь наверх», «Девушка в поезде».

Изначально на роль сводной сестры главной героини была выбрана актриса Лора Дерн («Большая маленькая ложь», «Синий бархат»), но в итоге ее сыграла Мила Кунис («Черный лебедь», «Секс по дружбе», «Очень плохие мамочки»).

В фильме также снялись Эллисон Дженни («Удар молнии», «Тоня против всех»), Джульетт Льюис («Что гложет Гилберта Грейпа?», «Тайны и ложь»), Аквафина («Прощание»), Эллен Баркин («Вне закона», «Море любви»), Джимми Симпсон («Мир Дикого Запада», «Это мы»).

Последняя ночь съемок проходила в спешке: нужно было успеть до прибытия тропического шторма Барри.

Съемки фильма проходили летом 2019 года в городе Натчез. Режиссер выбрал это место для представления округа Юба из-за своей большой любви к данному городу и его жителям.

Эллисон Дженни до этого уже снималась в фильмах Тейта Тейлора: в картинах «Прислуга», «Девушка в поезде» и «Ма», в котором также сыграла Джульетт Льюис.

Эллен Баркин и Эллисон Дженни более двадцати лет назад вместе снялись в фильме «Убийственные красотки».

Эллисон Дженни и Ванда Сайкс также вместе озвучивали персонажей мультфильма «Лесная братва».

Джимми Симпсон и Мила Кунис оба снимались в «Безумном свидании».

Одним из продюсеров фильма является известный актер Джейк Джилленхол.

Осенью 2020 года кинокомпания American International Pictures купила права на распространение проекта «Дать дуба в округе Юба».

Неприметная и тихая Сью Баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг оказывается в лучах славы. Благо сестра работает на телевидении. Вот только «скелет в шкафу» Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок к дотошным копам. Но раз вкусив интереса к своей персоне и почувствовав собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопониманий и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого.

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 января 2021
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 28 января 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Тейт Тэйлор
Тейт Тэйлор
В ролях
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Мила Кунис
Мила Кунис
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Аквафина
Аквафина
Самира Уайли
Самира Уайли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дать дуба в округе Юба 4 постера
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Дать дуба в округе Юба смотреть онлайн

Дать дуба в округе Юба
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за 1 рубль
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«Ты сильная. Ты уникальная. Ты достойна уважения», – повторяет себе Сью Баттонс после того, как в припадке ярости разносит собственную кухню. Немудрено, ведь она не просто стала свидетельницей измены мужа Карла в свой же день рождения, но у мерзавца еще и хватило наглости умереть прямо в процессе адюльтера от сердечного приступа. Тогда Сью не без помощи сестры-журналистки решает разыграть для жителей своего захолустного городка трагедию, в которой она исполнит роль убитой…
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