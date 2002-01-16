Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Разбой" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Истерическая слепота Истерическая слепота
Киноафиша Фильмы Истерическая слепота
Hysterical Blindness

Истерическая слепота, 2002

2002 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 1987 году в Байонне, штат Нью-Джерси, Дебби Миллер только что диагностировали состояние, называемое истерической слепотой, при котором у нее случаются приступы внезапного ухудшения зрения. Врач советует Дебби чаще веселиться с друзьями. В баре героиня встречает мужчину по имени Рик. Хотя Дебби понимает, что совершенно ему не нравится, она все равно настаивает на связи между ними. Когда Рик бросает ее, Дебби возвращается домой, где узнает, что ее мать Вирджиния начала встречаться с пожилым мужчиной по имени Ник, который хочет, чтобы она переехала во Флориду. Чувствуя невероятное одиночество, Дебби пускается во все тяжкие…

  • Сцена в доме Рика, где Дебби предлагает приготовить завтрак, снята таким образом, потому что в доме на самом деле не было кухни. До того как его выбрали в качестве места для съемок фильма, его очистили для ремонта. Создатели фильма подумывали построить фальшивую кухню, но домовладелец отказался.
  • Когда было обнаружено место съемки для автомобиля Бет, выезжающего из-за ее дома, а затем перехода с крана на эстакаду на заднем плане, была обнаружена листва всего в несколько футов высотой. Но когда пришло время снимать сцену, стебли выросли настолько высоко, что закрывали обзор эстакады и их пришлось подрезать.

1987 год, Байонн, Нью Джерси. Две старинные подружки Дебби и Бэт, просиживают в прокуренных барах в поисках любви. По «навороченному» начесу, яркому макияжу и по обтягивающему платью никогда не скажешьчто Льюис мать одиночка.

А по виду Дэбби никогда не скажешь что она проводи все свободноевремя в поисках любви, о которой поют в песнях — той любви, что будет длиться вечно. Но при этом девушка совершенно не замечает что все ее партнеры-мужчины ищут любовь... на одну ночь.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 16 января 2002
Возраст 16+
Режиссер
Мира Наир
Мира Наир
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Джастин Чэмберс
Бен Газзара
Бен Газзара
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тезки
Тезки (2006)
7.5
Ярмарка тщеславия
Ярмарка тщеславия (2004)
7.214286
11 сентября
11 сентября (2002)
6.5
Салам, Бомбей
Салам, Бомбей (1988)
8
Стены Челси
Стены Челси (2001)
5.181818
Королева Катве
Королева Катве (2016)
7.4166665
Амелия
Амелия (2009)
5.3
Потоки любви
Потоки любви (1984)
7.769231
Женщина не в себе
Женщина не в себе (1974)
8.2
Что гложет Гилберта Грэйпа?
Что гложет Гилберта Грэйпа? (1993)
7.611111
Нью-Йорк, я люблю тебя
Нью-Йорк, я люблю тебя (2008)
7.185185
Милый друг
Милый друг (2011)
7.6153846
Постер фильма Истерическая слепота 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Истерическая слепота смотреть онлайн

Истерическая слепота

Похожие фильмы онлайн

Что гложет Гилберта Грэйпа?
 
Нью-Йорк, я люблю тебя
 
Милый друг
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше