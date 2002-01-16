Истерическая слепота, 2002

1987 год, Байонн, Нью Джерси. Две старинные подружки Дебби и Бэт, просиживают в прокуренных барах в поисках любви. По «навороченному» начесу, яркому макияжу и по обтягивающему платью никогда не скажешьчто Льюис мать одиночка.

А по виду Дэбби никогда не скажешь что она проводи все свободноевремя в поисках любви, о которой поют в песнях — той любви, что будет длиться вечно. Но при этом девушка совершенно не замечает что все ее партнеры-мужчины ищут любовь... на одну ночь.