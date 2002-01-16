Истерическая слепота, 2002

В 1987 году в Байонне, штат Нью-Джерси, Дебби Миллер только что диагностировали состояние, называемое истерической слепотой, при котором у нее случаются приступы внезапного ухудшения зрения. Врач советует Дебби чаще веселиться с друзьями. В баре героиня встречает мужчину по имени Рик. Хотя Дебби понимает, что совершенно ему не нравится, она все равно настаивает на связи между ними. Когда Рик бросает ее, Дебби возвращается домой, где узнает, что ее мать Вирджиния начала встречаться с пожилым мужчиной по имени Ник, который хочет, чтобы она переехала во Флориду. Чувствуя невероятное одиночество, Дебби пускается во все тяжкие…
1987 год, Байонн, Нью Джерси. Две старинные подружки Дебби и Бэт, просиживают в прокуренных барах в поисках любви. По «навороченному» начесу, яркому макияжу и по обтягивающему платью никогда не скажешьчто Льюис мать одиночка.
А по виду Дэбби никогда не скажешь что она проводи все свободноевремя в поисках любви, о которой поют в песнях — той любви, что будет длиться вечно. Но при этом девушка совершенно не замечает что все ее партнеры-мужчины ищут любовь... на одну ночь.