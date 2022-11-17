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Люди, которых мы ненавидим на свадьбе Люди, которых мы ненавидим на свадьбе
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The People We Hate at the Wedding

Люди, которых мы ненавидим на свадьбе, 2022

2022 / США
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О фильме

Напряженность между братьями и сестрами нарастает за неделю до свадьбы их сводной сестры в деревне.

Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Режиссер
Клер Скэнлон
Клер Скэнлон
В ролях
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Кристен Белл
Кристен Белл
Синтия Аддай-Робинсон
Синтия Аддай-Робинсон
Джон Макмиллан
Джон Макмиллан
Йорма Такконе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люди, которых мы ненавидим на свадьбе 1 постер
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Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе» Кристен Белл и Бен Платт будут переживать неловкие ситуации на торжестве своей экранной сестры.
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20 октября 2022 11:40
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