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Люди, которых мы ненавидим на свадьбе
The People We Hate at the Wedding
Люди, которых мы ненавидим на свадьбе, 2022
2022 / США
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Жанр:
комедия
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О фильме
Напряженность между братьями и сестрами нарастает за неделю до свадьбы их сводной сестры в деревне.
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Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
17 ноября 2022
Премьера в мире
17 ноября 2022
Стрим-сервис
Amazon Prime Video
Режиссер
Клер Скэнлон
В ролях
Эллисон Дженни
Кристен Белл
Синтия Аддай-Робинсон
Джон Макмиллан
Йорма Такконе
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Вы приглашены: вышел трейлер комедии «Люди, которых мы ненавидим на свадьбе»
Кристен Белл и Бен Платт будут переживать неловкие ситуации на торжестве своей экранной сестры.
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20 октября 2022 11:40
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