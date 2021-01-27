«Дать дуба в округе Юба»: Рецензия Киноафиши

«Ты сильная. Ты уникальная. Ты достойна уважения», – повторяет себе Сью Баттонс после того, как в припадке ярости разносит собственную кухню. Немудрено, ведь она не просто стала свидетельницей измены мужа Карла в свой же день рождения, но у мерзавца еще и хватило наглости умереть прямо в процессе адюльтера от сердечного приступа. Тогда Сью не без помощи сестры-журналистки решает разыграть для жителей своего захолустного городка трагедию, в которой она исполнит роль убитой горем жены. Кажется, шалость может удаться, но по душу Сью приходит не только амбициозное дитя провинциального мафиози, имеющего претензии к покойнику, но еще и офицер полиции Харрис, которая видит новоиспеченную вдову насквозь.

«Дать дуба в округе Юба» или «Сенсация в округе Юба» (что было бы ближе к англоязычному названию) обращается к на сегодняшний день крайне заурядному явлению – расплодившимся особам, готовым обвинить кого угодно в чем угодно, наплести любую чушь, которая взбредет в голову, лишь бы получить те самые 15 минут славы, которые в конце 60-х Уорхол пророчил каждому. Что ни день, так кого-нибудь из голливудских небожителей обвиняют в насилии или аморальном поведении, а в результате – лишь пополнение списка тех, чья карьера пала жертвой культуры отмены. В этом смысле Сью Баттонс, конечно, никакая не «сенсация». В масштабах западного мира и даже одной только Америки она – одна из множества, но вот для зевак из своего города она – героиня, стоически выносящая все удары судьбы. «Так почему бы не воспользоваться привилегиями образа жертвы?» – думает Сью и начинает на ходу сочинять историю о похищении мужа, периодически приправляя ее деталями ради правдоподобности. В итоге получается фантастически абсурдная история о мафии, конспирологии и похищенном ребенке.

Дать дуба в округе Юба

История Сью получает в фильме несколько интерпретаций: версию СМИ, версию мафии и версию бедового младшего брата мертвого Карла – Пити. Первые халатно используют бездоказательные показания Сью для повышения своих рейтингов, вторым позарез нужно вернуть деньги своего босса, оказавшиеся у Карла перед смертью, а последний ведом вторыми и верит, что мафия местного пошиба похитила его брата. Очевидно, что все максимально далеки от тривиальной правды, но Сью довольно долго удается складывать пазл так, что все три участника событий не имеют никакого понятия о реальном положении дел. К правде удается подобраться лишь офицеру Харрис, но и той ставит палки в колеса собственное начальство – настолько хорошо Сью удается запудрить всем мозги. Все возникающие перипетии одна другой абсурдней: Пити вместе со своей резвой начальницей грабит ювелирный в том же торговом центре, где работает сам (действительно, все ведь под рукой), чтобы отдать выкуп за брата, которого никто не похищал и чей хладный труп уже несколько дней лежит под детской площадкой жалкого мотеля. Собственно, на абсурде и черном юморе строится практически весь комизм «Дать дуба в округе Юба».

Дать дуба в округе Юба

Отрезвляющая реальность стучится в дверь Сью не только в облике детектива полиции, но и в образе сестры главной героини – Нэнси. Поначалу та движима лишь стремление раздобыть эксклюзив для своей новостной программы, но, узнав правду (кстати, совершенно неоригинальным образом), Нэнси готова помочь сестре выбраться из капкана, в который она сама же себя и загнала. На фоне дикости, происходящей на протяжении всего фильма, это внезапное пробуждение родственной привязанности и сентиментальности кажется еще более абсурдным, чем весь предыдущий час картины. Тут-то и создается впечатление, что режиссер Тейт Тейлор созорничал: в мире, где моральные нормы стали максимально размытыми, даже в сочувствии ближнего видится какой-то подвох. Кажется, альтруизма больше нет (если он вообще когда-то существовал), и жить сегодня приходится по законам джунглей.

«Дать дуба в округе Юба» наверняка понравится всем любителям жанра черной комедии. Люди здесь – не хорошие и не плохие, а уж какие есть, и ни один из них – ни лживая домохозяйка, ни амбициозная журналистка, ни злоупотребляющий служебным положением офицер полиции – не поддаются никаким оценкам. Да и для поклонников Эллисон Дженни фильм может стать поводом для рукоплесканий – ей одинаково хорошо удалась роль как страдающей жены, так и обиженной женщины, которая свой «успех» видит актом мести всем, кто ее недооценивал. Вот только жаль, что не у всех из них еще есть возможность стать свидетелями ее триумфа.