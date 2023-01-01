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Трое Трое
Киноафиша Фильмы Трое Награды и номинации фильма Трое
Трое 2020 / Россия
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Трое

Вся информация о фильме
Кинотавр 2020 Кинотавр 2020
Приз за лучшую операторскую работу
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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