«Трое»: Рецензия Киноафиши

На кинофестивале «Темные ночи» в Таллине показали новый фильм Анны Меликян. В центре сюжета супружеская пара, в размеренной жизни которой появляется третий человек. Рассказываем, как Меликян смогла неожиданно глубоко и нестандартно превратить банальную тему в запоминающуюся историю.

Александр Сашин (Константин Хабенский) построил в Москве успешную карьеру, которая со временем стала ему претить. После очередной церемонии награждения в Петербурге массивная награда буквально становится камнем на его шее, и вот он уже почти тонет в Фонтанке. В этот момент в его жизни появляется прекрасная Вероника (Юлия Пересильд), спасающая его жизнь во всех смыслах.

Трое

Упорным трудом ведущего, а местами и шута, Александр достиг узнаваемости. Фанаты все время просят с ним сфотографироваться, его без конца зовут вести свадьбы, а дорогостоящий дом в Москве вот-вот достроится. И в семейной жизни тишь да гладь: рассудительная жена (Виктория Исакова), психолог, рядом с ним уже десять лет. Нет в ее привычках закатывать истерики, зато она мастерски мотивирует, планирует и анализирует что угодно, а также неустанно заботится о муже. Когда Александр встречает Веронику, он не может устоять перед тем, насколько она противоположна практичной жене. Молодая петербурженка ведет экскурсии по мистическим местам родного города и пишет стихи, которые даже не думает публиковать и превращать в заработок.

Примечательно, что каждая из женщин очевидно отражает тот город, в котором живет. Злата, как истинная москвичка, следит за финансовыми успехами, ставит дедлайны дизайнерам интерьера и посещает светские тусовки. Она раскручивает себя как онлайн-психолога, читая лекции об отношениях. Вероника же носит объемный пуховик, который защищает от выдувающего душу питерского ветра, верит в различные знаки и с легкостью рассказывает о мистике, которой славится ее город. У нее нет карьеры – только заработок и любимое хобби. Пока Злата рассуждает о трендах в дизайне, Вероника спокойно ставит емкости, в которые собирается протекающий сквозь потолок дождь. Вообще города часто выступают отдельными героями в фильмах Меликян. В вышедшем в этом году сериале «Нежность» главная героиня тоже москвичка, встретившая любовь именно в Петербурге.

Трое

Романтизация северной столицы будет заметна на протяжении всего повествования. Стоит Александру приехать в Питер – и вот он нежно общается с Вероникой, слушает стихи и ведет себя максимально спокойно. В то время как в Москве он неустанно балагурит и в личной жизни, и на своем вечернем шоу. Не менее интересным кажется решение сделать главного героя влюбленным в воду в любом виде. Кажется, что вода – это четвертый персонаж в этом фильме. Мы видим, как Сашин часто где-нибудь плавает или моется и даже не упускает возможности помочить руки в фонтане. За это жена ласково прозвала его сомом, но что кроется за такой любовью к этой стихии? Привычка плыть по течению или же, напротив, желание смыть с себя все, что накопилось: постылую работу, брак без любви и бесконечных фанатов, которым нужны селфи.

Кстати, сам Хабенский не скрывает того, что уже давно отказывается фотографироваться по просьбе незнакомых людей. Оттого его монолог в фильме про то, что фанаты этими селфи «его жизнь сжирают», кажется криком самого актера.

Трое

Сколько бы историй о классическом любовном треугольнике вы ни посмотрели, «Трое» отличается от каждой из них. Во-первых, в этом повествовании никто не будет отвлекать от главной троицы. Все посторонние люди здесь только мельком, ничье лицо не попадает в фокус. Абсолютное наблюдение исключительно за переживаниями главных героев, ведь когда влюбляешься, то весь мир уходит на второй план. Во-вторых, здесь нет ни грамма пошлости и сексуальных сцен, которыми в прочих фильмах подобной темы так любят иллюстрировать умопомрачительные романы. Визитная карточка всего творчества Меликян – это исследование любви. И здесь это чувство в самом чистом виде. Ближе к финалу зритель невольно задумывается: а была ли измена? Вероника вовремя отрицательно отвечает на этот вопрос, а Злата удрученно комментирует: «Это еще хуже». Ведь у простой плотской утехи есть начало и конец, а вот чувства так просто выход не найдут, тем более что между героями есть физическое расстояние.

В-третьих, по задумке создателей, картина сильно отдает советским кинематографом. На ум тут же приходит ассоциация с «Иронией судьбы»: там главный герой также метался между двух разных женщин в двух главных городах страны. Только тут никакой Новый год не сможет сказочным образом разрешить ситуацию. И, наконец, в-четвертых: хоть Анна и показывает свое исследование любви между женатым мужчиной и свободной женщиной, она не дает нам четкие ответы, кто здесь жертва и какие поступки героев сойдут за правильные.

Трое

Это кино полно знаков, заигрываний и метафор. Каждому зрителю предстоит самостоятельно понять: а была ли любовь? И если да, то когда началась, а когда прекратилась? Насколько верны слова Златы «Любовь появляется в жизни, когда очень нужно, и уходит, когда человеку уже нечего дать». Кинокартина «Трое» – это тот случай, когда за русский кинематограф не только не стыдно, но и хочется его защищать. И в отличие от большинства вялотекущих мелодрам, это именно та история, которую следует смотреть в кинотеатре. Чтобы неспешно и не отвлекаясь следить за развитием событий, чувствами каждого из персонажей и не упустить ни одну каплю дождя, которые так любит ловить одна из героинь.