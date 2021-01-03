Упущенная 30 лет назад мечта спеть собственную песню на Грушинском фестивале вновь вспыхивает у отца большого семейства. Ему кажется, что вот он – последний шанс полюбить жизнь и закрыть старый гештальт. У родственников не может быть отговорок. Все должны отправиться в это неблизкое путешествие, чтобы поддержать отца в сложное время. Дорога моментально оборачивается приключением с собиранием палатки под проливным дождем, посещением церквей и заездами в места далекого детства. В последних…
Семейный !
Скорее трагикомендия
Один раз посмотреть
И то
Лучше дома
Мы всей семьей получили громадное удовольствие. Отдохнули от души 👍 Бурунов просто ванлав ❤️ Рекомендую!
Все желание отпало, не пойду.
Ни мне ни семье фильм не понравился 😒
Вообщем ситуационная проблема "Отцы и дети" ...в трёх покалениях, раскрыта замечательно! При этом с возможностью посмеяться!))
Бурунов открылся как драматический актер, спасибо конечно режиссеру и сценаристу, но сыграл просто супер! Боль и обида безисходность и любовь, просто Артист!!! Побольше именно таких фильмов, без мата, шуток ниже пояса и оправления нужд))
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