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Родные Родные
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Родные 2021 / Россия
7.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Родные»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Упущенная 30 лет назад мечта спеть собственную песню на Грушинском фестивале вновь вспыхивает у отца большого семейства. Ему кажется, что вот он – последний шанс полюбить жизнь и закрыть старый гештальт. У родственников не может быть отговорок. Все должны отправиться в это неблизкое путешествие, чтобы поддержать отца в сложное время. Дорога моментально оборачивается приключением с собиранием палатки под проливным дождем, посещением церквей и заездами в места далекого детства. В последних…

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Александр Сварожич 3 января 2021, 13:34
Большой у этого КИНА только бюджет. Все остальное в духе времени. Пидарасы сливают на говно бюджетные бабки. Я бы за такие "шедевры" привлекал к уголовной ответственности с конфискацией. Как за растрату народных средств в особо крупном размере.
3 января 2021, 13:34 Ответить
popryaduhin2014 17 января 2021, 19:13
в ответ на сообщение Александр Сварожич от 3 января 2021, 13:34
Идиот 😁
17 января 2021, 19:13 Ответить
Андрей Белозерский 11 февраля 2021, 21:46
Оценка
Этот фильм даже 1 раз просмотреть трудно. Фильм-НИОЧЁМ.
11 февраля 2021, 21:46 Ответить
User 11 февраля 2021, 23:42
Отличный фильм !
Семейный !
11 февраля 2021, 23:42 Ответить
persindaniil15 12 февраля 2021, 06:56
Оценка
Отличный фильм ,семейный. После просмотра ты реально начинаешь ценить каждый момент жизни.
12 февраля 2021, 06:56 Ответить
ferula2011 12 февраля 2021, 23:14
Фильм на троечку. Раскрыт только герой Бурунова,-остальные рядом ехали.вообще непонятно зачем позвали монеточку
12 февраля 2021, 23:14 Ответить
Вадим Мазепин 13 февраля 2021, 17:12
Согласен
13 февраля 2021, 17:12 Ответить
ElizavetaPersonal 13 февраля 2021, 19:54
Оценка
Бурунов в главной роли. Какой шлак снимают. 🤮🤦🏼‍♀️
13 февраля 2021, 19:54 Ответить
nadeina.olg 13 февраля 2021, 23:13
Понравилась только песня про оладушки , фильм плохой, очень жаль.
13 февраля 2021, 23:13 Ответить
Анюта Филиппова 14 февраля 2021, 19:57
Совсем не интересный фильм!актеры хорошие,но полное разочарование.
14 февраля 2021, 19:57 Ответить
User 15 февраля 2021, 13:49
Очень хороший фильм !
15 февраля 2021, 13:49 Ответить
Ира Кулаковская 15 февраля 2021, 14:49
Ну прчио очень плохо... и вроде даже моментами смешно, но сюжет никакующий, незавершонный. Жалею, сто сходила
15 февраля 2021, 14:49 Ответить
Евгений Карачёв 15 февраля 2021, 22:28
Хороший фильм со смыслом!!! Есть над чем задуматься.
15 февраля 2021, 22:28 Ответить
stick.78 16 февраля 2021, 09:18
Неоднозначное впечатление
Скорее трагикомендия
Один раз посмотреть
И то
Лучше дома
16 февраля 2021, 09:18 Ответить
Татьяна Кузнецова 16 февраля 2021, 19:01
Фильм не понравился совсем. Только зря потратили 360 р. На двоих с мужем. Мы пенсионеры, для нас существенная сумма. Очень жаль. Ожидали чего- то большего.раньше в понедельник и вторн можно было ходить в кинотеатр подешевле. яБилетв стоили на утро по 100 р. Больше не пойду.
16 февраля 2021, 19:01 Ответить
Наталья Михайлова 18 февраля 2021, 19:46
Фильм людям от 30 лет, мне понравился
18 февраля 2021, 19:46 Ответить
Анна Ткаченко 19 февраля 2021, 08:43
Отличный фильм в духе 80-90х
Мы всей семьей получили громадное удовольствие. Отдохнули от души 👍 Бурунов просто ванлав ❤️ Рекомендую!
19 февраля 2021, 08:43 Ответить
Игорь Демченко 19 февраля 2021, 09:04
Это ужас , а не фильм!!!. При государственном финансировании, то есть за наши деньги, втюхивать нам такое дерьмо!!! Меня хватило на 30 минут. Такие фильмы надо в дурках показывать, чтобы люди которых там лечат, думали, что они нормальные.
19 февраля 2021, 09:04 Ответить
nastya.sergeeva.81 19 февраля 2021, 09:24
Не понимаю, почему такие негативные отзывы. Очень классный фильм и актёры сыграли хорошо и понятно о чём и смешно. Да местами грузит, но вы не на Аншлаг пришли!! Скажу так, кому зашёл фильм Горько, тому и этот фильм понравится! Такой же прикольный юмор, несколько выражений взяла к себе в обиход 😀👍 ну а оконцовка не доделана, а что вам показать?? Как человек лечится от рака??? Это уже не об этом фильм...
19 февраля 2021, 09:24 Ответить
Майя Тюрькова 19 февраля 2021, 10:55
Фильм не комедия, это трагикомедия, мелодрама. Смотреть было местами тяжело и скучно. Тяжело смотреть на токсичного тирана и самодура главного героя, которого играет Борунов. И как вся его семья должна вокруг него водить хороводы, один его поступок с женой сына чего стоит...Возможно, режиссер этим фильмом приглашал заглянуть и ужаснуться над тем, что глупая гордыня делает с людьми и как разделяет на долгие годы сыновей и отцов? Не знаю. Для меня мысль, которую я часто думаю сама, нашла в этом фильме отклик, что каждое новое поколение оно лучше нас, и не мешайте своим детям жить. Возраст он часто ничего не дает, а только отнимает мужество и мозги.
19 февраля 2021, 10:55 Ответить
persindaniil15 19 февраля 2021, 13:34
в ответ на сообщение Наталья Михайлова от 18 февраля 2021, 19:46
Оценка
мне 16 лет и мне тоже он очень понравился. С глубоким смыслом
19 февраля 2021, 13:34 Ответить
Станислав Ян 19 февраля 2021, 21:11
Оценка
Отличное кино. Рекомендую к просмотру. Да, надо съездить на Грушинский фестиваль. А то уже лет 10 как не был на горе.
19 февраля 2021, 21:11 Ответить
ChekalinOA 21 февраля 2021, 13:40
Удивляют негативные отзывы! Отличная трагикомедия. Есть о чем задуматься.
21 февраля 2021, 13:40 Ответить
pavel15 21 февраля 2021, 22:45
Отличный семейный фильм. Актеры сыграли хорошо. Фильм со смыслом и концовка хорошая, дают возможность подумать. Весь зал выходил под впечатлением и обсуждал активно. Кто рос на доме2 и на американских фильмах без смыслов и души не поймут)
21 февраля 2021, 22:45 Ответить
Ольга Казакова 23 февраля 2021, 01:09
Очень хороший фильм! Смотрите, не пожалеете!
23 февраля 2021, 01:09 Ответить
valtoliver 23 февраля 2021, 21:59
Собиралась пойти, но тут на глаза попалось выступление Трескунова, его ответ Михалкову,
Все желание отпало, не пойду.
23 февраля 2021, 21:59 Ответить
Анна Ооо 24 февраля 2021, 19:29
Фильм хороший. Да есть некоторая затянутость в начале, несколько раздражала Пегова...., но как только появился отец главного героя все как то сразу встало на свои места .... Не знаю как при Вашем просмотре, при нашем в конце зал плакал - ну вот все, Фильм оставил след, запомнился. Ну может и не шедевр, но он знаете такой наш) В общем нам с мужем он понравился))))
24 февраля 2021, 19:29 Ответить
Елена Конопатова 24 февраля 2021, 21:32
Очень классный и трогательный фильм и посмеялись и поплакали.Очень интересный
24 февраля 2021, 21:32 Ответить
Татиана Вовкавна 26 февраля 2021, 19:40
Шла на фильм..думала..ну Бурунов же..значит ржака будет..в итоге ревела 2 раза))))
Ни мне ни семье фильм не понравился 😒
26 февраля 2021, 19:40 Ответить
Татиана Вовкавна 26 февраля 2021, 19:42
Шла на фильм думала поржу в итоге поревела 2 раза..ни мне ни семье фильм не понравился
26 февраля 2021, 19:42 Ответить
Юля Пахомова 27 февраля 2021, 08:33
Фильм потрясающий, смеялись от души, у кого семья - поймет!! Бурунов ❤️
27 февраля 2021, 08:33 Ответить
lamzindenis23 3 марта 2021, 06:01
Оценка
Хороший фильм,семейный и легкий,сходить с семьей и расслабиться.
3 марта 2021, 06:01 Ответить
vip.fardzinov 4 марта 2021, 16:46
Что за песня играла, когда бурунов на фестиваль заходил, девушка на гитаре исполняла!?
4 марта 2021, 16:46 Ответить
Любовь Соколова 4 марта 2021, 22:41
Нам за 30 и фиольм полное г...но!
4 марта 2021, 22:41 Ответить
Александр Борода 12 апреля 2021, 04:30
Оценка
Прекрасный фильм, спасибо Всей команде работавшей над ним!!! "Всем спасибо, папа приехал" .... Жизненная ситуация (жизнь-смерть-любовь.) Любовь ко Всему что дорого человеку в реальности, осознание собственных ошибок и попытки их исправления, реализация мечты, все это в момент понимания тяжести ситуации. Отсюда самобичевание о прощении... дать и получить, с возможностью исправить то что ещё возможно. в понимании главного героя. Грубость по отношению ко всем, как защитная реакция, при этом герой Бурунова мягкий и любящий сын, отец и муж.
Вообщем ситуационная проблема "Отцы и дети" ...в трёх покалениях, раскрыта замечательно! При этом с возможностью посмеяться!))
Бурунов открылся как драматический актер, спасибо конечно режиссеру и сценаристу, но сыграл просто супер! Боль и обида безисходность и любовь, просто Артист!!! Побольше именно таких фильмов, без мата, шуток ниже пояса и оправления нужд))
12 апреля 2021, 04:30 Ответить
Елена Ковтун 13 апреля 2021, 01:33
Оценка
Посмотрела фильм. Хотелось бы пожаловаться на всех, причастных к этому фильму, всех, кто в кадре и кто за кадром, кто придумал и кто воплотил. Вот как так можно было - нахально, быстро, шутя и ругаясь, проникнуть, да, что там - заехать человеку в душу, а потом там ещё и порезвиться? Вот как? Как спать теперь? А время позднее... Если серьезно - фильм «абалденный»! Почему комедия? Наверно потому что смешно, иногда гротеск, чтобы не впадать в пафос и минор. Фильм, как мне кажется для всех возрастов. Каждому «заедет». Динамично, очень быстро - не успеешь опомниться - все уже, а ты сидишь, слушаешь провожающую финальные титры песню и ничего не видишь...В общем - «комедия». Все актёры замечательны, и Рыжий тоже). Пегову Ирину - люблю, молодёжь - очень круто, Сергей Шакуров - тяжелая артиллерия. Бурунов - гениально. Трагикомично, подлец, душа, хулиган, отец, мечтатель, тиран, нежный, мальчик, родной, неидеальный, живооой! И конечно - актёры в эпизодах - это узоры и изюминки фильма. Спасибо вам всем, ребята, вы классные, а фильм ваш - это Событие... Ещё хочу.)
13 апреля 2021, 01:33 Ответить
kudyakov_a 13 апреля 2021, 21:49
Проблема в том, что, как часто бывает, фильм неправильно "подали", как русскую дибильную комедию. Любители "Горько" и тому подобных фильмов были разочарованы. Это трагикомедия и трагедии здесь намного больше. Сюжет неплох, но, как обычно в нашем кино, "недокрутили", "недожали"... Фильм одного актера, а актерский состав совсем неплох! Ну сколько можно снимать примитивное кино, где кроме основной сюжетной линии и главного героя развития нет!? Жаль актеров, которые так и остаются "за кормой".
13 апреля 2021, 21:49 Ответить
ElizavetaPersonal 16 апреля 2021, 07:39
Оценка
Фильм 💩
16 апреля 2021, 07:39 Ответить
ElizavetaPersonal 16 апреля 2021, 07:39
Оценка
Фильм отстой
16 апреля 2021, 07:39 Ответить
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