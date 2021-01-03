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Упущенная 30 лет назад мечта спеть собственную песню на Грушинском фестивале вновь вспыхивает у отца большого семейства. Ему кажется, что вот он – последний шанс полюбить жизнь и закрыть старый гештальт. У родственников не может быть отговорок. Все должны отправиться в это неблизкое путешествие, чтобы поддержать отца в сложное время. Дорога моментально оборачивается приключением с собиранием палатки под проливным дождем, посещением церквей и заездами в места далекого детства. В последних…