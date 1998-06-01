Елизавета Гырдымова, широко известная под псевдонимом Монеточка, появилась на свет 1 июня 1998 года в Екатеринбурге в семье строителя и менеджера туристической компании. С ранних лет Лиза играла на фортепиано и писала стихи, а в подростковом возрасте создала страницу на Stihi.ru. Широкую известность приобрела в 2016 году, когда стала размещать песни собственного сочинения в Сети. В этом же году поступила на специальность «продюсирование» во ВГИК. Причиной, по которой Лиза выбрала этот вуз, был ее интерес к классическому кинематографу. После выхода альбома «Раскраски для взрослых» в 2018 году Лиза буквально проснулась знаменитой. Альбом занял лидерские позиции в чартах iTunes, Apple Music и Google Play, часто обсуждался в СМИ и был положительно оценен критиками. Самой узнаваемой стала композиция «Каждый раз», которую артистка представила в шоу «Вечерний Ургант». Зимой 2020 года Елизавета вышла замуж за музыканта и продюсера Виктора Исаева, с которым долгое время сотрудничала. Спустя два года после свадьбы у них появилась дочь Нина. В России Монеточка включена в реестр иностранных агентов.