Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Ивашка из дворца пионеров
Фильмы похожие на Ивашка из дворца пионеров
Ивашка из дворца пионеров
1981 / СССР
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Ивашка из дворца пионеров
Вся информация о мультфильме
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
8.0
Крылья, ноги и хвосты
анимация, комедия, короткометражный
1986, СССР
8.0
Волк и теленок
семейный, анимация, сказка
1984, СССР
8.0
Пластилиновая ворона
анимация, мюзикл, короткометражный
1981, СССР
8.0
Бобик в гостях у Барбоса
анимация, короткометражный
1977, СССР
7.0
Ежик в тумане
детский
1975, СССР
7.0
Малыш и Карлсон
анимация, детский
1968, СССР
8.0
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Фильм, фильм, фильм
комедия, анимация, короткометражный
1968, СССР
8.0
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
комедия
1965, СССР
8.0
Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама
1959, СССР
7.0
Аленький цветочек
анимация, фэнтези
1952, СССР
8.0
Приключения пингвиненка Лоло
анимация
1986, СССР / Япония
7.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 1
анимация
1987, СССР
7.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3
анимация
1987, СССР
7.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
анимация
1987, СССР
7.0
Недодел и Передел
анимация
1979, СССР
6.0
Охотник до сказок
анимация
1984, СССР
6.0
Проделкин в школе
анимация
1974, СССР
6.0
Робинзон и самолёт
анимация
1982, СССР
6.0
Винни Пух и день забот
семейный, анимация, короткометражный
1972, СССР
8.0
Комаров
анимация
1975, СССР
6.0
Ванюша и космический пират
анимация
1991, СССР
5.0
Митя и микробус
анимация
1973, СССР
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить