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Боцман и попугай № 1
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О фильме
О приключениях боцмана Ромы и его попугая.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1982
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Роман Филиппов
Ефим Кациров
Ольга Громова
Анатолий Баранцев
Сергей Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
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