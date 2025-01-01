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Проделкин в школе
Проделкин в школе
Prodelkin v shkole
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О фильме
Три сюжета о школьнике Проделкине.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1974
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Prodelkin v shkole, Prodelkin at School, Проделкин в школе
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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