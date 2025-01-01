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Проделкин в школе

Prodelkin v shkole 18+
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О фильме

Три сюжета о школьнике Проделкине.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1974
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Prodelkin v shkole, Prodelkin at School, Проделкин в школе
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Проделкин в школе

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