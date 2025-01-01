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Недодел и Передел
Недодел и Передел
Nedodel i peredel
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О фильме
По мотивам русских комических сказок.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1979
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Nedodel i peredel, Underdone and Overdone, Недодел и передел
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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