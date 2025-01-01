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Киноафиша Фильмы Недодел и Передел

Недодел и Передел

Nedodel i peredel 18+
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О фильме

По мотивам русских комических сказок.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1979
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Nedodel i peredel, Underdone and Overdone, Недодел и передел
Режиссер
Геннадий Сокольский
В ролях
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Недодел и Передел

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