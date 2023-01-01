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Раз – горох, два – горох...
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Раз – горох, два – горох..., 1981

1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

О приключениях хомяка и суслика.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1981
Возраст 0+
Режиссер
Александр Давыдов
Александр Давыдов
В ролях
Ефим Кациров
Лев Шабарин
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Раз – горох, два – горох... 1 постер
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