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Раз – горох, два – горох...
Раз – горох, два – горох..., 1981
1981 / СССР
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
анимация
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О фильме
О приключениях хомяка и суслика.
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1981
Возраст
0+
Режиссер
Александр Давыдов
В ролях
Ефим Кациров
Лев Шабарин
Владимир Бурлаков
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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