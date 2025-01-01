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Боцман и попугай № 5
Боцман и попугай № 5
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
О приключениях боцмана Ромы и его попугая.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1982
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Роман Филиппов
Ефим Кациров
Ольга Громова
Анатолий Баранцев
Сергей Филиппов
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Рейтинг мультфильма
5.9
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