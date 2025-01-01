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Постер мультфильма Боцман и попугай № 5
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Киноафиша Фильмы Боцман и попугай № 5

Боцман и попугай № 5

18+
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О фильме

О приключениях боцмана Ромы и его попугая.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1982
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Роман Филиппов
Роман Филиппов
Ефим Кациров
Ольга Громова
Анатолий Баранцев
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

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