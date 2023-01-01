Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой отец – герой
Фильмы похожие на Мой отец – герой
My Father the Hero
Мой отец – герой
1994 / США / Франция
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Мой отец – герой
Вся информация о фильме
Святоша
драма, комедия
1998, США
6.0
Принц Вэлиант
приключения, фэнтези, мелодрама
1997, Ирландия / Великобритания / Германия
5.0
Карманные деньги
мелодрама, комедия
1994, США
5.0
Поворот судьбы
комедия, драма
1994, США
6.0
Дикая река
приключения, криминал, триллер
1994, США
6.0
Я люблю неприятности
мелодрама, боевик, комедия
1994, США
5.0
Царь горы
драма, исторический
1993, США
7.0
Мой отец – мой герой
драма, мелодрама, комедия
1991, Франция
6.0
Вечно молодой
мелодрама, комедия, фантастика
1992, США
6.0
Мой американский дядюшка
мелодрама, драма, комедия
1980, Франция
7.0
Все могут короли
комедия, мелодрама
2008, Россия
3.0
Притворись моим мужем
комедия, мелодрама
2011, США
7.0
Кинозвезда в погонах
комедия
2008, США
4.0
Свидание со звездой
мелодрама, комедия
2004, США
6.0
Спа
комедия
2019, Франция
6.0
Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама
2006, США
7.0
Свидание вслепую
мелодрама, комедия
2006, США
6.0
Хамелеон
комедия
2001, Франция
7.0
Красотки
мелодрама, комедия
1998, Франция
6.0
Слова любви
мелодрама, комедия
1998, Италия / Франция
6.0
Впусти солнце
мелодрама, комедия, драма
2017, Франция
6.0
Босса-Нова
мелодрама, драма, комедия
2000, Бразилия / США
6.0
Вид на жительство
драма, мелодрама, комедия
1990, США / Австралия / Франция
6.0
Я вас люблю
комедия, мелодрама, драма
1980, Франция
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить