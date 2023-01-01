Приготовьте ваши носовые платки, 1978

Рауль влюблен в свою жену, но ее столь редкое достижение совершенно не трогает. Соланж физически здорова, но непробиваемо бесчувственна, а уж о том, чтобы забеременеть и речи быть не может. Она только и делает, что вяжет, в буквальном смысле обволакивая мир вокруг себя вялыми, но цепкими путами. Незадачливая пара знакомится в ресторане с учителем физкультуры Стефаном – ему-то Рауль и попытается навязать свою жену в любовницы, чтобы разбудить ее спящие чувства. Но вместо этого она так же отрешенно влюбляется в нового «друга семьи», а потом на удивление страстно крутит роман с тринадцатилетним подростком в летнем лагере, где Стефан подрабатывает тренером…

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