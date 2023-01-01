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Приготовьте ваши носовые платки, 1978

1978 / Франция / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Рауль влюблен в свою жену, но ее столь редкое достижение совершенно не трогает. Соланж физически здорова, но непробиваемо бесчувственна, а уж о том, чтобы забеременеть и речи быть не может. Она только и делает, что вяжет, в буквальном смысле обволакивая мир вокруг себя вялыми, но цепкими путами. Незадачливая пара знакомится в ресторане с учителем физкультуры Стефаном – ему-то Рауль и попытается навязать свою жену в любовницы, чтобы разбудить ее спящие чувства. Но вместо этого она так же отрешенно влюбляется в нового «друга семьи», а потом на удивление страстно крутит роман с тринадцатилетним подростком в летнем лагере, где Стефан подрабатывает тренером…
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 11 января 1978
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Бертран Блие
Бертран Блие
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Кароль Лор
Мишель Серро
Лилиан Ровер
Лилиан Ровер
Ритон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Приготовьте ваши носовые платки 2 постера
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