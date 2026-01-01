Трое учеников начальной школы во главе с двенадцатилетним Фрэнком Уиллером, сложив свои карманные деньги, отправляются из тихого пригорода в город, чтобы за 103 доллара 62 цента посмотреть на голую женщину. Однако «взрослый» мир оказывается достаточно враждебным, и лишь с помощью случайной уличной красотки по имени Ви друзьям чудом удается избежать встречи с компанией сомнительных типов. Постепенно Фрэнк проникается симпатией к спасительнице и находит, что она могла бы быть ему идеальной мамой и подходящей женой его овдовевшему отцу.