Карманные деньги

Milk Money 18+
О фильме

Трое учеников начальной школы во главе с двенадцатилетним Фрэнком Уиллером, сложив свои карманные деньги, отправляются из тихого пригорода в город, чтобы за 103 доллара 62 цента посмотреть на голую женщину. Однако «взрослый» мир оказывается достаточно враждебным, и лишь с помощью случайной уличной красотки по имени Ви друзьям чудом удается избежать встречи с компанией сомнительных типов. Постепенно Фрэнк проникается симпатией к спасительнице и находит, что она могла бы быть ему идеальной мамой и подходящей женой его овдовевшему отцу.

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 31 августа 1994
Дата выхода
31 августа 1994 Россия 12+
12 января 1995 Бразилия 12
5 мая 1995 Великобритания
12 января 1995 Германия
31 августа 1994 Казахстан
31 августа 1994 США
31 августа 1994 Украина
11 января 1995 Франция TP
MPAA PG-13
Сборы в мире $18 137 661
Производство Paramount Pictures, The Kennedy/Marshall Company
Другие названия
Milk Money, Dugipénz, Taschengeld, Una linda chica, As Aparências Enganam, As Aparências Enganam..., Drömbruden, Džeparac, Eligiendo mamá, Iubire de proba, Kieszonkowe, Küçük Zampara, La surprise, Lezioni di anatomia, Lição de Anatomia, Lommepenge, Mia gynaikara gia ton baba, Quand les gamins s'en mêlent, Taskuraha, Un regalo para papá, Una chica linda, Viikkorahat, Μία γυναικάρα για τον μπαμπά, Гроші на молоко, За джобни пари, Карманные деньги, ミルク・マネー
Режиссер
Ричард Бенджамин
Ричард Бенджамин
В ролях
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Эд Харрис
Эд Харрис
Майкл Патрик Картер
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Энн Хеч
Энн Хеч
Все актеры и съемочная группа
