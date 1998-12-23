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Постер фильма Красотки
5.6
Киноафиша Фильмы Красотки
5.6

Красотки

, 1998
Bimboland
Франция / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Красотки
5.6

О фильме

Как — то раз красотка Сесиль Бюсси обнаружила, что ведет совсем не такую жизнь, как большинство женщин. Ее знакомые не морочат себе голову антропологией, не пишут докторских диссертаций, а наслаждаются всеми радостями, которые могут предоставить роскошь и благополучие. Знакомство с богатой подругой позволяет Сесиль с удивлением открыть новые грани своего характера, сделать шаг в незнакомый мир развлечений и удовольствий. Но чем больше времени девушки проводят вместе, тем больше черт они перенимают друг удруга, и вскоре уже трудно сказать, кто есть кто…

В ролях

Жюдит Годреш
Cécile Bussy
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Laurent Gaspard
Софи Форте
Karène Leblond
Ор Атика
Ор Атика
Alex Baretto
Дэни Бун
Дэни Бун
Greg
Летисия Лакруа
Sandra
Армель
Nathalie
Аманда Лир
Gina
Thiam Aïssatou
Ludmilla
Саския Малдер
Vanessa
Режиссер Ариэль Зейтун
Сценарист Розлин Бош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 23 декабря 1998
Дата выхода
30 декабря 1998 США
23 декабря 1998 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Gaumont, Légende Films, TF1 Films Production
Другие названия
Bimboland, Éjkirálynő nappal, Er liebt sie, er liebt sie nicht, Liebe auf den sexten Blick, Красотки

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 16 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Красотки

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