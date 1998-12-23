Как — то раз красотка Сесиль Бюсси обнаружила, что ведет совсем не такую жизнь, как большинство женщин. Ее знакомые не морочат себе голову антропологией, не пишут докторских диссертаций, а наслаждаются всеми радостями, которые могут предоставить роскошь и благополучие. Знакомство с богатой подругой позволяет Сесиль с удивлением открыть новые грани своего характера, сделать шаг в незнакомый мир развлечений и удовольствий. Но чем больше времени девушки проводят вместе, тем больше черт они перенимают друг удруга, и вскоре уже трудно сказать, кто есть кто…