Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обжираловка
Киноафиша Фильмы Обжираловка
L'abbuffata

Обжираловка, 2007

2007 / Италия
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 16 ноября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Миммо Калопрести
В ролях
Паоло Бригулья
Елена Боурика
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Нино Фрассика
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обжираловка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Обжираловка
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши