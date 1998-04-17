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Слова любви
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La parola amore esiste

Слова любви, 1998

1998 / Италия / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 17 апреля 1998
Возраст 18+
Режиссер
Миммо Калопрести
В ролях
Джанлука Аркопинто
Даниэль Обер
Фабрицио Бентивольо
Фабрицио Бентивольо
Массимо Бонетти
Массимо Бонетти
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слова любви 1 постер
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