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Слова любви
La parola amore esiste
Слова любви, 1998
1998 / Италия / Франция
6.7
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
мелодрама
комедия
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6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1998
Премьера в мире
17 апреля 1998
Возраст
18+
Режиссер
Миммо Калопрести
В ролях
Джанлука Аркопинто
Даниэль Обер
Фабрицио Бентивольо
Массимо Бонетти
Валерия Бруни-Тедески
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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