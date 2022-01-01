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Мой отец – мой герой
Киноафиша Фильмы Мой отец – мой герой
Mon pere, ce heros

Мой отец – мой герой, 1991

1991 / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Многие согласны в том, что мальчиков воспитывать легче: дал понюхать пробку и подышать сигаретным дымом — и он уже чувствует себя взрослее всех взрослых и уж тем более — сверстников. Девочки предпочитают более серьезные игры. В этом убедился Андре, приехавший со своей юной дочкой отдыхать на сказочную Маврикию. 

Экзотическим вскоре оказался не только отдых: чтобы произвести впечатление на понравившегося ей мальчика, милое дитя Вероника представила ему своего отца как… любовника и секретного агента. Новоиспеченный Джеймс Бонд и растлитель малолетних, Андре долго не мог понять, почему же он каждый раз попадает в столь глупые и забавные ситуации. Но рано или поздно обман должен был раскрыться.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 23 октября 1991
Возраст 12+
Режиссер
Жерар Лозье
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Патрик Милле
Патрик Милле
Катрин Жакоб
Катрин Жакоб
Шарлотт де Тюркейм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой отец – мой герой 2 постера
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