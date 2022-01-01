Мой отец – мой герой, 1991

Многие согласны в том, что мальчиков воспитывать легче: дал понюхать пробку и подышать сигаретным дымом — и он уже чувствует себя взрослее всех взрослых и уж тем более — сверстников. Девочки предпочитают более серьезные игры. В этом убедился Андре, приехавший со своей юной дочкой отдыхать на сказочную Маврикию.



Экзотическим вскоре оказался не только отдых: чтобы произвести впечатление на понравившегося ей мальчика, милое дитя Вероника представила ему своего отца как… любовника и секретного агента. Новоиспеченный Джеймс Бонд и растлитель малолетних, Андре долго не мог понять, почему же он каждый раз попадает в столь глупые и забавные ситуации. Но рано или поздно обман должен был раскрыться.