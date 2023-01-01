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Мой отец – герой
Мой отец – герой, 1994: актеры и роли
My Father the Hero
Мой отец – герой
1994 / США / Франция
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Постеры
Мой отец – герой, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Майнер
Steve Miner
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Фэйт Принс
Faith Prince
Лорен Хаттон
Lauren Hutton
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
Энн Хирн
Ann Hearn
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