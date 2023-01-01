Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Русалочка
Фильмы похожие на Русалочка
Malá mořská víla
Русалочка
1968 / СССР
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Русалочка
Вся информация о мультфильме
В синем море, в белой пене
анимация, короткометражный, семейный
1984, СССР
8.0
Золушка
семейный, анимация, короткометражный, сказка
1979, СССР
7.0
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
детский, короткометражный, семейный
1979, СССР
8.0
Василиса прекрасная
короткометражный, анимация
1977, СССР
7.0
Русалочка
мелодрама, семейный, мюзикл
1976, СССР / Болгария
7.0
Голубой щенок
короткометражный, анимация
1976, СССР
7.0
Лиса и заяц
анимация
1973, СССР
7.0
Царевна-лягушка
короткометражный, анимация
1954, СССР
7.0
Каштанка
анимация
1952, СССР
7.0
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
детский, короткометражный, анимация
1951, СССР
7.0
Сладкий родник
анимация
1982, СССР
6.0
Тринадцатый рейс
анимация
1960, СССР
6.0
Ворона и лисица, кукушка и петух
анимация
1953, СССР
6.0
Мороз Иванович
анимация
1981, СССР
7.0
Большая эстафета
анимация
1979, СССР
5.0
Слово о хлебе
анимация
1971, СССР
6.0
Молодильные яблоки
анимация
1974, СССР
7.0
Кот-рыболов
анимация
1964, СССР
7.0
Раз, два – дружно!
анимация
1967, СССР
7.0
Лесная хроника
анимация
1970, СССР
7.0
Как ослик счастье искал
анимация
1971, СССР
6.0
Паровозик из Ромашково
анимация
1967, СССР
6.0
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
анимация
1953, СССР
7.0
Синеглазка
анимация
1984, СССР
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить