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Киноафиша Фильмы Большая эстафета

Большая эстафета

Bolshaya estafeta 18+
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О фильме

Мультфильм рассказывает об истории Олимпийских игр...

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 22 июля 1979
Дата выхода
22 июля 1979 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Bolshaya estafeta, Big Relay Race, Большая эстафета
Режиссер
Иван Аксенчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
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Большая эстафета

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