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Большая эстафета
Большая эстафета
Bolshaya estafeta
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О фильме
Мультфильм рассказывает об истории Олимпийских игр...
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
22 июля 1979
Дата выхода
22 июля 1979
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Bolshaya estafeta, Big Relay Race, Большая эстафета
Режиссер
Иван Аксенчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
4.8
Оцените
10
голосов
3.7
IMDb
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