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Киноафиша Фильмы Слово о хлебе

Слово о хлебе

Slovo o khlebe 18+
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О фильме

Сколько восхитительных, невероятных тайн спрятано в беззащитном ржаном зернышке!

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Slovo o khlebe, Слово о хлебе
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Алексей Консовский
Алексей Консовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Слово о хлебе

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