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Слово о хлебе
Слово о хлебе
Slovo o khlebe
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О фильме
Сколько восхитительных, невероятных тайн спрятано в беззащитном ржаном зернышке!
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Slovo o khlebe, Слово о хлебе
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Алексей Консовский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
11
голосов
5.6
IMDb
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