Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Чужие следы
1 постер
Киноафиша Фильмы Чужие следы

Чужие следы

Chuzhie sledy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ловкая Лиса, ограбив курятник, сумела все свалить на Волка.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chuzhie sledy, Somebody Else's Tracks, Чужие следы
Режиссер
Витольд Бордзиловский
В ролях
Юрий Хржановский
Роман Ткачук
Роман Ткачук
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Зоя Зелинская
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Чужие следы
Как это случилось 6.0
Как это случилось (1973)
Чуня 7.1
Чуня (1968)
Чудеса среди бела дня 6.9
Чудеса среди бела дня (1978)
Самый главный 6.6
Самый главный (1970)
Дед Мороз и Серый волк 7.6
Дед Мороз и Серый волк (1978)
Легенда о старом маяке 6.8
Легенда о старом маяке (1976)
Мешок яблок 7.9
Мешок яблок (1974)
Подарок для самого слабого 8.0
Подарок для самого слабого (1978)
Так сойдет 6.9
Так сойдет (1981)
В лесной чаще 7.1
В лесной чаще (1954)
Кто сказал мяу? 7.1
Кто сказал мяу? (1962)
Солнечное зёрнышко 5.8
Солнечное зёрнышко (1969)

Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Чужие следы

Похожие фильмы онлайн

Как это случилось
 
Чуня
 
Чудеса среди бела дня
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше