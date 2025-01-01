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Чужие следы
Чужие следы
Chuzhie sledy
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О фильме
Ловкая Лиса, ограбив курятник, сумела все свалить на Волка.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Chuzhie sledy, Somebody Else's Tracks, Чужие следы
Режиссер
Витольд Бордзиловский
В ролях
Юрий Хржановский
Роман Ткачук
Анатолий Папанов
Зоя Зелинская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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