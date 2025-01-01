Жили-были на белом свете сестрица Аленушка и ее младшенький брат Иванушка. Отправились они однажды в поле, а когда возвращались домой, Иванушка захотел пить. Попробовал он было испить воды из лужи в форме копытца, но Аленушка остановила его, иначе превратился бы мальчик в жеребенка. Один раз отвела сестрица беду, второй, а на третий раз Иванушка все-таки напился воды из другой лужицы и обратился в козленка. На этом несчастья героев не закончились: похитила Иванушку-козленочка злая Баба-Яга. Немедленно Аленушка бросилась на поиски братца, но проклятая ведьма утопила ее в заколдованном пруду. Кто же поможет брату и сестре спастись и освободиться от недобрых чар?