Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
1 постер
Киноафиша Фильмы Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Жили-были на белом свете сестрица Аленушка и ее младшенький брат Иванушка. Отправились они однажды в поле, а когда возвращались домой, Иванушка захотел пить. Попробовал он было испить воды из лужи в форме копытца, но Аленушка остановила его, иначе превратился бы мальчик в жеребенка. Один раз отвела сестрица беду, второй, а на третий раз Иванушка все-таки напился воды из другой лужицы и обратился в козленка. На этом несчастья героев не закончились: похитила Иванушку-козленочка злая Баба-Яга. Немедленно Аленушка бросилась на поиски братца, но проклятая ведьма утопила ее в заколдованном пруду. Кто же поможет брату и сестре спастись и освободиться от недобрых чар?

  • Мультфильм снят по мотивам одноименной русской народной сказки. 
  • Режиссер анимационного фильма Ольга Ходатаева в своем творчестве не раз обращалась к фольклорным сюжетам. В числе ее работ – мультфильмы «Лиса, Заяц и Петух» (1942), «Чудо-мельница» (1950), «Золотые колосья» (1958). 
  • В 1958 году сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» с иллюстрациями из мультфильма вошла в сборник «Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов». 
  • В 2001 году анимационный фильм был отреставрирован и переозвучен современными актерами. Однако качество реставрации и дубляжа было негативно воспринято как зрителями, так и профессионалами.

По мотивам русской народной сказки. Не послушался Иванушка своей сестрицы, испил водицы из лужицы, в которой копытце отпечаталось, и превратился в козленочка…

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 31 января 1953
Дата выхода
31 января 1953 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka, Sister Alenushka and Brother Ivanushka, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Сестриця Оленка і братик Іванко
Режиссер
Ольга Ходатаева
В ролях
Борис Андреев
Борис Андреев
Мария Бабанова
Вера Орлова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сестрица Алёнушка и братец Иванушка
Снеговик-почтовик 7.5
Снеговик-почтовик (1955)
Пиф-паф, ой-ой-ой 7.6
Пиф-паф, ой-ой-ой (1980)
Как стать большим 6.4
Как стать большим (1967)
Лягушка-путешественница 7.2
Лягушка-путешественница (1965)
Петя и Красная Шапочка 7.9
Петя и Красная Шапочка (1958)
Непослушный котёнок 7.4
Непослушный котёнок (1953)
Серая Шейка 7.7
Серая Шейка (1948)
Сармико 6.8
Сармико (1952)
Шакалёнок и верблюд 5.9
Шакалёнок и верблюд (1956)
Козлёнок, который считал до десяти 7.1
Козлёнок, который считал до десяти (1968)
Хочу бодаться! 6.6
Хочу бодаться! (1968)
Паровозик из Ромашково 6.9
Паровозик из Ромашково (1967)

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 21 голос
7.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  801 В жанре «анимация»  144 В фильмах СССР  129
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка

Похожие фильмы онлайн

Как стать большим
 
Лягушка-путешественница
 
Петя и Красная Шапочка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше