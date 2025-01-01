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Мороз Иванович

Moroz Ivanovich 18+
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О фильме

Однажды Мороз Иванович обходил свои заснеженные владения и оказался рядом с крайней избушкой в деревне. Заглянул волшебник в окошко и увидел, что в избе живет старая бабушка да две внучки-сестры – умница Дуняша и ленивица Малаша. Покачал головой Мороз Иванович и заколдовал их колодец. Когда пошли сестрицы по воду, обе оказались в его волшебном царстве. Встретил хозяин Дуняшу и Малашу, дал им работу и объявил, что как потрудятся девочки – такую награду и получат. Дуняша живо принялась за дело, а ее сестра, по своему обыкновению, работала спустя рукава. Но что, если Мороз Иванович поможет ей исправиться?

  • Основой для сюжета мультфильма послужила одноименная повесть Владимира Одоевского, в свою очередь, вдохновленная русскими народными сказками. 
  • Режиссер «Мороза Ивановича» Иван Аксенчук также снял мультфильмы «Дядя Степа – милиционер» (1964), «Русалочка» (1968), «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (1978), «Золушка» (1979). 
  • Композитор Игорь Цветков написал музыку и к другим мультфильмам Ивана Аксенчука – «Золушка» (1979), «Сладкий родник» (1982), «Горе – не беда» (1983). «Синеглазка» (1984). 
  • Сценарий «Мороза Ивановича» написал известный писатель, сценарист и переводчик Генрих Сапгир.

По мотивам русской сказки о ленивой и прилежной сёстрах.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 23 апреля 1981
Дата выхода
23 апреля 1981 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Moroz Ivanovich, Мороз Иванович, Vovô Gélido, Мороз Іванович
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Клара Румянова
Ольга Громова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Мороз Иванович

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