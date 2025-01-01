Однажды Мороз Иванович обходил свои заснеженные владения и оказался рядом с крайней избушкой в деревне. Заглянул волшебник в окошко и увидел, что в избе живет старая бабушка да две внучки-сестры – умница Дуняша и ленивица Малаша. Покачал головой Мороз Иванович и заколдовал их колодец. Когда пошли сестрицы по воду, обе оказались в его волшебном царстве. Встретил хозяин Дуняшу и Малашу, дал им работу и объявил, что как потрудятся девочки – такую награду и получат. Дуняша живо принялась за дело, а ее сестра, по своему обыкновению, работала спустя рукава. Но что, если Мороз Иванович поможет ей исправиться?