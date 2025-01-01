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Постер мультфильма Ворона и лисица, кукушка и петух
1 постер
Киноафиша Фильмы Ворона и лисица, кукушка и петух

Ворона и лисица, кукушка и петух

Vorona i lisitsa, kukushka i petukh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основе мультфильма — две басни И. А. Крылова

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 14 марта 1953
Дата выхода
14 марта 1953 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Vorona i lisitsa, kukushka i petukh, The Crow and the Fox, the Cuckoo and the Rooster, Ворона и Лисица, Кукушка и Петух
Режиссер
Иван Аксенчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 22 голоса
6.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1071 В жанре «анимация»  175 В фильмах СССР  155
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Ворона и лисица, кукушка и петух

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