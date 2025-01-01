Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Ворона и лисица, кукушка и петух
Ворона и лисица, кукушка и петух
Vorona i lisitsa, kukushka i petukh
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
В основе мультфильма — две басни И. А. Крылова
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1953
Премьера в мире
14 марта 1953
Дата выхода
14 марта 1953
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Vorona i lisitsa, kukushka i petukh, The Crow and the Fox, the Cuckoo and the Rooster, Ворона и Лисица, Кукушка и Петух
Режиссер
Иван Аксенчук
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Ворона и лисица, кукушка и петух
7.3
Мороз Иванович
(1981)
6.7
Сладкий родник
(1982)
4.8
Большая эстафета
(1979)
7.1
Молодильные яблоки
(1974)
6.1
Слово о хлебе
(1971)
6.6
Тринадцатый рейс
(1960)
5.9
Дорогая копейка
(1961)
7.3
Ваше здоровье
(1965)
7.5
Золушка
(1979)
6.1
Жили-были дед и баба
(1988)
7.1
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
(1978)
7.6
Русалочка
(1968)
Рейтинг мультфильма
7.4
Оцените
22
голоса
6.9
IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге
1071
В жанре «анимация»
175
В фильмах СССР
155
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Мороз Иванович
Смотреть
Большая эстафета
Смотреть
Молодильные яблоки
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667